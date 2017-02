Waarom Arthur (3) levenslang een streng dieet moet volgen

Axelle, mama Stephanie, Anouck, papa Jeroen en Arthur. - Klaas De Scheirder

"Het moeilijke aan PKU is dat Arthur geen dierlijke eiwitten mag eten, want dan zit hij al meteen boven de maximumwaarde in zijn bloed die hij mag hebben", zegt mama Stephanie. "Arthur zal je dus nooit vlees, vis, eieren, normale bloem, normale pasta of normale rijst zien eten. Voor alles heeft hij een alternatief. Weinig mensen beseffen dat er in aardappelen, groenten, fruit en boter ook eiwitten zitten. Deze zijn plantaardig en dus op het eerste zicht geen probleem, maar we moeten alles wel strikt afwegen."



Arthur heeft nog twee zusjes: Anouck (7) en Axelle (5). Zij mogen wél alles eten. "Dat is soms moeilijk en absoluut niet vanzelfsprekend, maar Arthur gaat er echt heel goed mee om", zegt papa Jeroen. "Hij kent natuurlijk ook niets anders. Hij heeft bijvoorbeeld nog nooit een eitje gegeten. Maar het is vanzelfsprekend dat hij ook eens wil proeven als hij iets lekker ruikt. Dat gaat vaak niet. Vooral op school, wanneer er een kindje jarig is en trakteert met snoepjes of taart, is het aan Arthur om nee te zeggen. Wanneer hij later in de puberteit zit en met zijn vrienden eens naar de Quick wil gaan eten, dan zal hij ook enkel een afgewogen portie frietjes of een salade mogen eten. Een hamburger of chickennuggets zitten er niet in."



Ten huize Stoffelen zorgde de ziekte van Arthur voor een hele aanpassing. "Ik heb allerlei eiwitvervangers voor Arthur in de keukenkast staan", gaat Stephanie verder. "Ik bak ook speciaal brood voor Arthur dat hij wel kan eten. Afgelopen weekend heb ik zelfs vol-au-vent gemaakt. Twee porties dan, welteverstaan. Een gewone versie voor ons en een aangepaste versie met speciale bloem, vleesvervanger, eitwitvrije melk, enzovoort."



Arthur en zijn familie worden door het UZA en CEMA Antwerpen (Centrum voor Erfelijke Metabole Aandoeningen) goed opgevolgd en begeleid. "Toch is het dagelijks opletten. We beseffen natuurlijk ook dat er ergere ziektes bestaan. Er zijn bijvoorbeeld kindjes met kanker of een andere dodelijke ziekte. PKU is voor het leven, maar op voorwaarde dat hij een aangepast dieet volgt, zal hij oud kunnen worden. Het is een weg met veel bochten, maar we halen de finish wel."