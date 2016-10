Mieke (8): "Papa, ik wil dood"

De ouders van een 8-jarig meisje uit Wijnegem zijn woest, omdat de school Sint-Ludgardis in Schilde nu uitpakt met een anti-pestcampagne. Een jaar te laat voor hun dochter, want zij heeft de school verlaten door langdurig pestgedrag. "Ze heeft zelfs gezegd dat ze liever dood zou zijn", zegt papa Joey. "De school deed niks. Voor ons is deze campagne wraakroepend." KELLY COUCHEIR

Mieke (*) zat drie jaar op Sint-Ludgardis. "Onze dochter kwam vorig schooljaar vaak naar huis met blauwe plekken", vertelt Joey. "Mieke werd gepest door een klasgenootje die zeven andere kindjes opstookte om mee te pesten. Verschillende keren zijn we naar school gegaan met de vraag om er iets aan te doen, maar ze deden niks. Het ergste is dat de juffen tegen Mieke zeiden dat het eigenlijk haar eigen fout was dat ze gepest werd. Dat het door haar reactie kwam. We geloofden onze oren niet."





Achterna gezeten Op 6 juni 2016 bereikte het pestgedrag een dieptepunt. "Mieke werd opnieuw gepest en op de speelplaats achterna gezeten door dat ene meisje en een jongen van haar klas. Ze vluchtte weg op haar step en reed tegen een bank. Haar been was helemaal opengereten", zegt Joey. "Op school zeiden ze dat Mieke gewoon aan het spelen was en dat ze gewoon gevallen was." Maar Mieke bleef bij haar oorspronkelijke verhaal. "Nadien ontkende de school dat iemand het ongeluk heeft zien gebeuren. Elke keer opnieuw kregen we andere excuses te horen. Zelfs de ouders van de pestkoppen zijn over deze feiten niet ingelicht. De school zei dat, als ze voor elk incidentje de ouders moeten opbellen, ze dan de hele dag aan de telefoon zouden hangen. Absurd."



Lichamelijk heeft Mieke enkel een litteken, maar op psychologisch vlak is de wonde nog vers. "Mieke lijdt sinds vorig jaar aan vreselijke nachtmerries en heeft moeite om mensen te vertrouwen. Zelfs ons, omdat we ooit één keer de juf geloofden in plaats van onze dochter." Het gezin gaat al vijf maanden wekelijks naar een psycholoog. "Ze heeft zelfs al gezegd dat het beter is dat ze dood zou gaan. Vreselijk als je je eigen kind zo ziet afzien."