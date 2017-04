Hier heb ik járen over nagedacht

Een huis, een job als freelance redacteur en de vrijheid van het vrijgezellenleven. Glenn Geeraerts (36) geeft het op en start zijn noviciaat in de Abdij van Averbode. Een proefperiode van twee jaar, zeg maar, voor zijn opleiding tot priester start. Begin mei organiseert de abdij een roepingenweekend. BART CLAES

Bollen Met veel zijn ze niet meer, de jongeren die kiezen voor een leven in een klooster. Toch telt de Abdij Averbode twee novicen, jongelingen die hun proeftijd zijn begonnen. Glenn - geboren en getogen in Averbode - groeide op in de schaduw van de abdij, studeerde af als germanist en werkte onder meer als journalist. Tot hij besloot zijn roeping te volgen. "Als kind hoorde ik in mijn kamer de klokken van de abdijkerk luiden tijdens de vespers, het avondgebed", vertelt Glenn. "Maar met het geloof was ik helemaal niet bezig. Ik noemde mezelf wel katholiek, maar dat betekende nog niet veel. Naar de zondagse mis ging ik niet. Pas sinds enkele jaren ga ik opnieuw, hier in de abdij. Het werd een moment waar ik veel deugd aan had."





Stap in het halfduister Stilaan groeide het idee om in het klooster in te treden. "Ik heb er een paar jaar over nagedacht, want dit doe je niet impulsief. Ook nu is het voor mij een stap in het halfduister. Tien jaar geleden speelde ik al met het idee, maar toen was ik niet tevreden met mijn job. Kiezen voor het abdijleven zou toen zijn voortgevloeid uit iets negatiefs, dus dat wilde ik niet. Nu was ik tevreden met mijn job, mijn leven verliep vlot, en toch voelde het alsof ik naar hier werd getrokken. Noem het een roeping. Op een dag ben ik dan gaan praten met de novicemeester en die stelde voor enkele dagen in het gastenkwartier te logeren."





Letterlijk ingekleed Sinds eind maart leeft Glenn in de abdij. "Ik moet nog ingekleed worden. Dat is letterlijk te nemen, ik doe dan symbolisch mijn jas uit en trek een habijt aan. Dan begint mijn noviciaat officieel. Tijdens deze proefperiode van twee jaar word ik 'ingewijd' in het abdijleven. Een tijd om mijn geloof te verdiepen, net als mijn keuze om hier te wonen. Na die twee jaar leg ik een tijdelijke gelofte af aan de kerk van Averbode en dan begint mijn opleiding tot priester. Die duurt vier tot vijf jaar. Met vooral filosofie en theologie als vakken."





Vrijheid versus regels Glenn Geeraerts werkte als freelance eindredacteur, woonde alleen, was vrijgezel. "Ik stond op en ging slapen wanneer ik wilde. Als ik 's avonds nog een pak friet wilde halen, deed ik dat. Dat kan nu niet meer. Het abdijleven steunt op een heleboel regels, afspraken en gewoonten waar je je aan moet houden. Logisch, want hier woont een dertigtal mannen samen en anders eindigt het in chaos."





Drie keer per dag bidden Het leven in de abdij is gestructureerd rond het koorgebed. Drie keer per dag verzamelen de paters in de kerk. "'s Ochtends om 7 uur luiden de klokken voor het ochtendgebed. Je bent dan nog maar half wakker en ik ben helemaal geen goede zanger, maar toch is dit ochtendgebed het moment van de dag waar ik het meest van geniet. De geschiedenis ervan fascineert me ook. Je zit daar in hetzelfde koorgestoelte waar de paters al sinds 1673 psalmen zingen. Weten dat je maar eentje bent van de vele honderden paters over honderden jaren, geeft je een heel nederig gevoel."



's Middags is er de eucharistieviering, gevolgd door het middageten. En om 18 uur, voor het avondeten, is het tijd voor de vespers. "Tijdens de vespers wordt er voorgelezen uit het necrologium, de dodenlijst van de abdij. Die gaat eeuwen terug: de abdij werd hier gesticht in 1134. Het herinnert je aan de lange traditie van de norbertijnen in Averbode."





Regel van Augustinus Drie gebedsmomenten per dag dus. Dat zijn er minder dan in veel andere kloosters. "Norbertijnen volgen de regel van Augustinus", legt Glenn uit. "We staan met één been in het klooster en één been in de wereld. Dat is een verschil met een monnik die de regel van Benedictus volgt en zijn dag vult met bidden. Als norbertijn heb je ook een dagtaak. Averbode levert al sinds eeuwen parochiepriesters voor de regio." Ook Glenn krijgt na zijn noviciaat en zijn priesteropleiding een taak. Wat dat wordt, is afwachten. Er werken paters als parochiepriester, in het onderwijs, als proost in rusthuizen, als uitgever.



Als toekomstig pater en priester wacht Glenn de gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Vandaag heeft Glenn nog een huis en geld op de bank, maar daar zal hij afstand van moeten nemen als hij beslist zijn geloftes af te leggen. Een eigen zitkamer en een slaapkamer, meer persoonlijke ruimte krijgt hij niet. De rest wordt gedeeld. "Die armoede moet je niet heel ascetisch bekijken. We leven niet spartaans", zegt Glenn. "Ik hoef mijn horloge niet af te geven, hoor. Met die gehoorzaamheid, daar heb ik misschien nog het meeste moeite mee."