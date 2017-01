Na finale Belgium's Got Talent Zelfs Cirque du Soleil is fan van Air Elegance

De meisjes van Air Elegance mogen dan wel naast de overwinning in Belgium's Got Talent hebben gegrepen, ze blikken toch met zeer veel voldoening terug op hun avontuur. "We wilden ons tonen aan Vlaanderen en dat hebben we gedaan."

Pauline Van Caillie uit Schelle en Oona De Cleyn uit Deurne kunnen met trots terugblikken op hun deelname aan Belgium's Got Talent. Met hun betoverende, ontroerende luchtacrobatie wisten ze bij elk optreden zowel de jury als kijkend Vlaanderen voor zich te winnen. In de finale van vrijdagavond konden de gemaskerde dansers van Baba Yega echter net op iets meer stemmen van het publiek rekenen. "We kunnen ons vinden in het resultaat", zegt Pauline. "Al vinden we het jammer dat we buiten de top drie zijn gevallen. Maar we hebben ons niet ingeschreven om de wedstrijd te winnen. We wilden ons in de eerste plaats tonen aan Vlaanderen, en dat hebben we gedaan. Vrijdagavond hebben we zelfs nog complimenten gekregen van een casting director van Cirque du Soleil. Belgium's Got Talent is voor ons echt een fantastisch avontuur geweest."