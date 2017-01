Haatpraat op Twitter nekt N-VA'ster

"Meyrem Almaci heeft één groot probleem: wij en ons geliefd Vlaanderen. Als 't hier zo slecht is, waarom gaat ze dan niet naar haar vaderland?" Die tweet verscheen in december op het Twitteraccount van Delphine Rosiers, toenmalig N-VA-bestuurslid in Schelle. In maart van vorig jaar dook er op hetzelfde account nog meer haatpraat op richting de Groen-voorzitster. "Er is maar één oplossing: Meyrem Almaci en haar ideaal land Turkije links laten liggen. Gaar stomen in eigen drek."

Geboortegrond

Donderdag viste viroloog Marc Van Ranst op Facebook de tweets op, naar aanleiding van de belofte van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om haatpraat op sociale media aan te pakken. "Triestig", noemde Van Ranst de tweets. Ook elders op sociale media worden de uitspraken streng veroordeeld. Meyrem Almaci zelf, nota bene geboren in Sint-Niklaas, reageerde laconiek op Twitter. "Aah, 't Soete Waesland. Voor eeuwig mijn geboortegrond. And proud of it!", tweette ze.



Delphine Rosiers is intussen zwaar onder de indruk van de hele heisa. Op Twitter distantieerde ze zich van de uitspraken en claimde ze dat de tweets werden verstuurd in de periode dat ze gehackt is geweest. "Ik gebruik die woorden niet", schreef ze. "De mensen die me kennen, weten dat. Ik wil Meyrem Almaci mijn welgemeende excuses aanbieden."



Meer commentaar wil Rosiers voorlopig niet geven. "Ze is hier écht ziek van", zegt haar echtgenoot Roger Collesaer, tot voor kort ook bestuurslid N-VA Schelle. "Ze ligt in bed en krijgt geen hap door haar keel. Het is absurd dat er tweets van een jaar geleden worden opgediept. Er wordt een politiek spel gespeeld met mijn vrouw als slachtoffer. We zijn intussen beiden uit het bestuur van N-VA Schelle gestapt. Maar we willen wel graag lid blijven van N-VA."



Koen Vaerten, voorzitter van N-VA Schelle, bevestigt dat het echtpaar inmiddels geen deel meer uitmaakt van het bestuur. "Ik was erg geschrokken toen ik zag wat Delphine zou geschreven hebben. Zulke uitspraken kunnen voor N-VA Schelle niet door de beugel. Als partij willen wij ons daar dan ook uitdrukkelijk van distantiëren. Donderdag hebben we Delphine gezegd dat we in deze zaak niet achter haar kunnen staan. Daarop hebben zij en haar echtgenoot hun conclusies getrokken."



Vaerten hecht wel geloof aan het verhaal dat het Twitteraccount gehackt zou zijn geweest. "Ik weet dat Delphine soms eens wat extremere uitspraken doet, maar wat ze daar gezegd zou hebben, is er ver over. Dat zou ik nooit van haar verwachten. Ik hoop nu vooral dat er rekening wordt gehouden met het menselijke aspect en dat Delphine deze media-storm goed doorkomt."