"10.000 euro voor gouden tip naar daders"

"Maar met geweld drongen ze mijn huis binnen en terwijl ze in gebroken Engels naar geld vroegen, sloegen ze me in mijn gezicht met de kolf van hun vuurwapens. Toen mijn vrouw kwam kijken wat er allemaal gaande was, werd ook zij onder schot gehouden. Ons dochtertje van zeven maanden lag op dat moment in haar armen." Opdat de slachtoffers de politie niet konden verwittigen, gooiden de homejackers alle telefoons van het gezin in een gevulde spoelbak. Vervolgens ging het tweetal ervandoor met een gigantische buit. "Onder andere mijn horloge ter waarde van 11.000 euro hebben ze geript", gaat Palmans verder.

Cash voor nieuwbouw

"Samen met nog enkele juwelen en cash geld hebben ze voor enkele tienduizenden euro's buit gemaakt. Ik had dat geld opzijgezet voor mijn nieuwbouw. Het is een gigantische streep door mijn rekening."



"De federale politie is een onderzoek begonnen, maar ik wil hen een handje helpen door een beloning van tienduizend euro uit te schrijven aan de getuige die de gouden tip naar de daders én de opdrachtgevers kan bezorgen. Want ik ben ervan overtuigd dat de twee brutale dieven getipt zijn door iemand die wist dat ik veel cash geld in huis had liggen. Op mijn eigen camerabeelden zijn de gezichten van de homejackers te zien alvorens ze hun bivakmutsen over hun gezicht trokken. Ik heb hen nog nooit gezien, ze moeten dus wel getipt zijn door iemand anders."



"Ondertussen gaat het leven van ons gezin gewoon voort", zucht Palmans. "Mijn vrouw en ik komen er opvallend sterk uit en mijn dochter is uiteraard nog te jong om er zich iets van te herinneren. Mijn zevenjarige zoon was op het moment van de overval gelukkig niet thuis. Alleen de verwonding aan mijn linkeroog is zeer vervelend. Mijn zicht is enorm verminderd en de specialisten zeggen dat het waarschijnlijk nooit meer volledig goed zal komen met mijn oog."



Op dinsdag 2 mei verschijnt Filip Palmans met zijn verhaal in het VTM-programma Faroek. Mogelijk kan zijn deelname aan dat opsporingsprogramma en de beloning van 10.000 euro het federaal onderzoek in een stroomversnelling steken.