Zwerver (49) verkracht meisje (12)

De 49-jarige zwerver Matthieu S. heeft een meisje van 12 overtuigd om af te spreken in een tentje in Rumst. Daar heeft hij haar seksueel misbruikt. Door haar jonge leeftijd gaat het strikt juridisch over verkrachting. Met een 13-jarig meisje had hij contact, maar ze spraken nooit af. De aanklager eist nu een gevangenisstraf van 9 jaar.

Dure gsm-rekening

De ouders van een meisje van 13 alarmeerden eind december 2014 de politie. De moeder had plotse een extreem dure gsm-rekening en al snel bleek dat haar dochter veel sms'te met haar Nederlandse 'vriendje'. Matthieu S. stuurde aan op een ontmoeting en vroeg naaktfoto's, maar de twee hebben elkaar nooit in het echt ontmoet. De Nederlander stuurde haar een ring en een verjaardagskaart.



Zijn ander slachtoffer, een meisje van 12 uit de Rupelstreek, kon hij wel overtuigen. Ook haar had S. via Facebook gecontacteerd.



De moeder van de tiener belde op 25 mei dit jaar de politie, omdat haar dochter vermist was. In haar kamer werden liefdesteksten gevonden. Er werd ontdekt dat ze bevriend was met een Nederlander. Een dag later werd het meisje teruggevonden. Naakt in een tentje in een leegstaand pand van een oude steenbakkerij aan de Rupel mét de beklaagde.