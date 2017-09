"Honderden kilo's aan vis weg"

Visclub 'Hof ter Eiken' uit Rumst zit in zak en as. Dieven zijn er vandoor gegaan met honderden kilo's vis. "Het is moeilijk te bepalen hoeveel exact, maar het gaat zeker om een grote hoeveelheid", zucht de club. Zij roepen andere visclubs op tot waakzaamheid en vragen hen om te melden wanneer plots 'goedkope vis' wordt aangeboden TIM VAN DER ZEYPEN

De diefstal werd gemeld aan de politiezone van Rupel nadat het afgelopen weekend opmerkten dat er heel wat minder vis in de vijver zat dan anders. "We organiseerden een wedstrijd voor de G-sport. Vorig jaar werd er nog 180 kilogram gevangen, nu maar tachtig", vertelt domeinbeheerder Domin Peeters (60) en secretaris Freddy Castrel (62). "We legden meteen de link met de kapot getrapte beplanting langs de vijver en het gras dat op een plaats aan de oever van de vijver volledig was vernield. Het kon niet anders: dieven waren ervandoor gegaan met onze vis."



Over hoeveel kilogram vis het gaat, weet de club niet.



"Het is gissen", klinkt het. "Maar vermoedelijk gaat het om een grote hoeveelheid. Vroeger bijvoorbeeld zag je de vissen regelmatig boven komen, nu amper. Zeker bij het eten geven."





Drie ton vis in vijver In totaal zat er in de visvijver met een oppervlakte van 2.600 vierkante meter groot ongeveer drie ton vis. Voornamelijk karpers en baarzen. Ook over de manier waarop de daders de diefstal pleegden, is het enkel nog maar gissen. "We denken dat ze met meerderen waren en dat ze het met netten hebben gedaan. Vermoedelijk zijn ze met een waadpak (een langs vissersbroek, red.) in het water gegaan met een net en hebben ze de vissen er gewoon uitgeschept", zeggen Domin en Freddy nog. "Daarna hebben ze wellicht de vissen in een met water gevulde ton op een aanhangwagen geladen en zijn ze er vervolgens vandoor gegaan." Vermoedelijk hebben de dieven de diefstal gepleegd op bestelling.