Snookerkampioen Steve Lemmens (44) stapt uit het leven

Sinds januari 2015 baatte hij snookerclub Shooters uit op de Schrieksebaan in Tremelo. Steve laat een vrouw en drie kinderen achter. Sinds begin dit jaar was hij getrouwd met zijn Dominique, waarmee hij al zo'n zestien jaar samen was.



Tijs Van Puyenbroeck kreeg nog snookerles van de voormalig Belgisch kampioen en was ook aanwezig op Steves huwelijk. "Steve speelde snooker zoals hij was: kalm en rustig. Hij was een goede gast. Ik ging regelmatig snookerles volgen in de Shooters in Tremelo. Dit nieuws komt voor mij dan ook als een verrassing", vertelt Van Puyenbroeck. Lemmens werd nog niet zo lang geleden Belgisch kampioen in de dubbels, samen met Peter Bullen. De reden voor de zelfdoding is voorlopig nog onduidelijk.