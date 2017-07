KSA-leden beroofd in hun slaap

KSA Balen heeft gisterochtend dieven over de vloer gekregen op de kampplaats van de jeugdbeweging in Wezemaal. De daders doorzochten de koffers van de leden terwijl die vlakbij lagen te slapen. De buit zou samen zeker zo'n 3.000 euro bedragen. "Gelukkig stond niemand oog in oog met de dieven."

De daders drongen gisteren net voor zonsopgang het kampterrein langs de Kerkebroekstraat in Wezemaal binnen. Daar zijn 92 leden van KSA Balen uit de Kempen momenteel op bivak. Niemand van hen heeft evenwel iets gemerkt van de diefstal. De daders konden ongestoord enkele tenten doorzoeken, waar nota bene jongeren lagen te slapen. Ze gingen aan de haal met iPhones, cash geld, bankkaarten, portefeuilles en draagbare luidsprekers.



"Het moet tussen 5 en 6 uur gebeurd zijn", zegt kampleider Kobe Geerts (21). "Ze hebben de valiezen van onze leden gewoon onder de bedden vandaan gehaald en doorzocht. Eén van onze leden heeft 's nachts wel iemand in zijn tent gezien, maar had er verder geen erg in en viel meteen weer in slaap. Gelukkig heeft niemand de inbrekers opgemerkt. We zouden niet willen dat onze leden oog in oog met hen gestaan hadden."