200 ton afval en vergeten spullen

Zo rustig als het er tijdens het festivalweekend aan toeging op de camping, zo veel te drukker was het er gisterochtend. De loden zon en de loeiende muziek die uit de campingboxen schalde, joegen de feestvierders uit hun tent. Om 11.30 uur moest iedereen dan ook buiten zijn. En daarbij 'vergaten' ze heel wat spullen. Van de 200 ton afval zou vrijdag niets meer te zien mogen zijn. KIM AERTS

Simon Donceel uit Leuven verzamelt al zes jaar bruikbare spullen die achterblijven in het afval. - Tomas Sisk/Photo News Camping The Hive was gisterochtend herschapen in een slagveld. Een mierennest waar iedereen laveerde tussen het afval richting uitgang. De kater kwam bij velen harder aan dan anders. Jana Peeters (22) uit Mechelen heeft zelfs geen voet op de festivalweide gezet en verliet als een van de laatsten Werchter. "Het zijn vier dagen camping geworden. Gewoon rusten, eten en drinken. Dit jaar was er geen geld voor een festivalticket want ik moest kiezen tussen Graspop of Rock Werchter. Een campingticket kon er nog net af", lacht ze. Zij pakte al haar spullen op een fietskar om dan richting Mechelen te fietsen. "Het lijkt zwaarder dan het is", verzekert ze ons.





Sommigen blijven nog even 'van de sfeer genieten'... - Kim Aerts Degoutant hoeveel er ligt Op camping A1 lijkt Jana Peeters (22) uit Leuven echt wel een van de laatsten. Zij schuimde drie uur lang, na het vertrek van de rest, heel de camping af op zoek naar bruikbare spullen. Haar buit gebruikt ze om opnieuw te gaan rondrekken in Portugal. "Ik ga er een jaar rondreizen en dan zijn al deze spullen mooi meegenomen." Zij verzamelde stoelen, tenten, slaapzakken, gasstellen, matjes maar ook veel eten en drank. "Het is echt degoutant hoeveel er hier ligt", zegt Simon Donceel (22) uit Leuven. De student documentaireregie verzamelt al zes jaar bruikbare spullen uit het afval dat wordt achtergelaten. "We wachten nu op het busje om alles in te laden. Het is echt veel."





...Terwijl anderen meer van zichzelf achterlaten dan ze zelf zouden willen. - Kim Aerts Rijbewijs gehaald De 18-jarige Mieke Meus uit Wezemaal had gisterochtend een moeilijk momentje. Zij kuiste na elke festivaldag 's nachts de wei op. Maandag om 12 uur werd ze op de rijschool verwacht voor haar rijexamen. "'Waarom heb ik dat toch net dan ingepland' heb ik me dikwijls afgevraagd. Het was al licht toen ik naar huis ging. Ik had amper zes uur geslapen na vier dagen en nachten op het festival maar ik ben wel geslaagd", glundert Mieke, die voor de tweede keer het examen aflegde. "Nu kan de vakantie echt beginnen", zegt de kleuterjuf in spe.



In het station van Leuven verliep de uittocht iets stroever. Daar werden gistermiddag enkele perrons afgesloten omdat die bomvol mensen stonden. De federale politie sloot de perrons af om onder andere te vermijden dat mensen op de sporen zouden lopen. Ook dit jaar was er een nultolerantie voor drugs op het festival.



Er werden in totaal 178 minnelijke schikkingen opgesteld voor drugsbezit. Die konden dit jaar voor de eerste maal met een betaalterminal worden betaald. De bedragen varieerden tussen 75 en 400 euro. Het ging telkens om gebruikershoeveelheden cannabis, xtc, cocaïne, speed en mdma.