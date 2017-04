Mij krijg je hier niet weg. IK GA STOKOUD WORDEN!

Bijna 90 jaar is ze, maar Sylvette - Mirza - D'hoe staat nog elke dag in café De Mooie Molen. Dat doet ze al sinds ze 10 jaar is, mét glimlach van oor tot oor. Tegenwoordig krijgt ze wel wat hulp van zoon Bruno, maar stoppen? "Ik denk er niet aan!"

Mozkito

Wie café De Mooie Molen in de Weverstraat binnenstapt, ontdekt er een vervlogen tijdperk. En centraal in het meer dan honderd jaar oude interieur zit Mirza in haar zetel, klaar om elke klant op een even brede glimlach te trakteren. Dinsdag blaast ze 90 kaarsjes uit, maar haar café loslaten? Niks van. "Mijn zoon Bruno staat vaker achter de toog", vertelt Mirza. "Maar ik ben ook dagelijks in het café te vinden. De Mooie Molen is mijn leven - mijn kind, zeg maar. Hier wil ik zijn."



De Mooie Molen opende 180 jaar geleden voor het eerst de deuren. Intussen is het een icoon in de streek. Niet alleen door de leeftijd, maar ook door de opvallend lage prijzen. "Een pintje? Kost je hier 90 cent", glimlacht Mirza. "Waarom zouden we onze prijzen optrekken? Wij zijn niet afhankelijk van een brouwer. De meeste klanten betalen ook één euro voor een pintje, en weigeren dan het wisselgeld. Voor een Orval betaal je hier trouwens ook maar 2,80 euro. Daarom komen de mensen hier graag. Nergens vind je een goedkoper café."