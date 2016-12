"Waarom heeft ze hem vermoord?"

Nancy Schauvliege (49) is gisteren tot twaalf jaar cel veroordeeld voor de doodslag op haar broer Guy (43) uit Ingelmunster. De woorden 'vermoorden' en 'wurgen' die ze zei toen ze de politie belde in haar woning langs de Scheldekouter in Ronse hebben haar uiteindelijk de das omgedaan. Zus Vicky gaf voor het vonnis nog via een emotionele brief mee hoe zwaar de familie door de feiten verdeeld geraakt is.

Nancy Schauvliege tijdens haar rechtzaak. - Ronny De Coster "Het is niet goed te keuren wat er is gebeurd", zo staat in de open brief van Vicky Schauvliege te lezen. "Mijn broer is ons ontnomen en dat is echt betreurend. Vergeet niet dat ook zijn zus Nancy Schauvliege dit zeer zwaar treft. En dat is oprecht. Jammer genoeg hebben we onze broer daardoor niet terug, maar hij blijft in onze gedachten en in ons hart, ook in dat van Nancy. Het voelt zo dubbel met zoiets te moeten omgaan en verder te gaan. Wat het gerecht ook beslist, ik hoop toch op het minimum. Weet dat het aanvoelt dat Nancy ons ook wordt afgenomen. Haar dochter, kleinkinderen, familie en vrienden ook een deel van haar bestaan missen, terwijl ze ook veel voor die mensen heeft gedaan. Kortom haar hart zit op de juiste plaats."





Zus Vicky Schauvliege schreef een brief over de gebeurtenissen. Dronkemansavond Vicky's smeekbeden werden deels verhoord, want Nancy kwam er met twaalf jaar cel vanaf. Nochtans had het Openbaar Ministerie achttien jaar gevorderd omdat ze haar broer gewurgd had na een dronkemansavond. Uiteindelijk heeft haar hulpoproep bij de politie haar de das omgedaan. "De rechtbank baseerde zich voor haar oordeel op de oproep die Nancy Schauvliege naar het CICOV (communicatie - en informatiecentrum Oost-Vlaanderen, red.) had gedaan om 00.53 uur", motiveert de rechtbank. "Dit was onmiddellijk na of mogelijks nog tijdens het plegen van de feiten. Zij gebruikte daarbij de woorden 'vermoorden', ten einde raad zijn' en 'zijn kap rond zijn nek gedraaid hebben'. Deze bewoordingen stemmen overeen met de bevindingen van de wetsdokter, waarbij deze asfyxie moet veroorzaakt zijn door een mechanisch drukkend geweld."



De rechtbank vond toch verzachtende omstandigheden, ook al is het voor hen ook onduidelijk waarom ze haar broer gedood had. Het feit dat ze de politie belde om hulp in te roepen speelde in haar voordeel. Ook is er volgens de rechtbank sprake van schuldinzicht. Nancy's dochter Heidi barstte na het vonnis in tranen uit, terwijl zus Vicky verbaal in de clinch ging met Guy's ex Magali en haar vriend Danny. Vicky vond het een 'schande' dat haar zus ruim 15.000 euro schadevergoeding moet betalen aan Winona en Randy Schauvliege, de kinderen van slachtoffer Guy.