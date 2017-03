"Marylieke verdiende beter"

Met veel interesse lazen Bram de Vos (34) en Joke Van Cauwenberge (33) deze week het artikel in onze krant over een vrouw die terug naar huis werd gestuurd door het personeel van ziekenhuis AZ Glorieux in Ronse, om drie uur later thuis te bevallen op het toilet. "Toch treft het ziekenhuis geen enkele schuld", benadrukte de moeder in kwestie. "In ons geval ligt dat wel degelijk anders", vertellen Bram en Joke die in het centrum van Kruishoutem wonen. Zij werden op 9 februari de trotse ouders van hun eerste kindje: Marylieke. "Al heeft ze helaas maar 36 uren geleefd", wijst Bram naar een rekje aan de muur met daarop de urne, kaarsjes en een foto van het meisje. "Had het ziekenhuis gedaan wat het moest doen, dan was ze hier vandaag nog bij ons."

De zwangerschap van Joke verliep volledig normaal. Op zondag 5 februari meldde ze zich aan in het Ronsese ziekenhuis om de bevalling in te leiden. "De dag nadien was er echter nog steeds geen ontsluiting, waarna de gynaecologe ons weer naar huis stuurde met de bedoeling dat ik daar zou ontspannen", doet Joke het verhaal. "De volgende dag werden we dan opnieuw verwacht en werd de bevalling opnieuw ingeleid. Pas woensdagmorgen is mijn water gebroken en kreeg ik even later zware weeën waardoor ik het niet meer kon houden van de pijn. Toen is de nachtmerrie begonnen. De pijn was zo hevig dat ik steeds extra verdoving kreeg toegediend. Uiteindelijk ben ik met 42 graden koorts en een extreem hoge hartslag in shock gegaan." Bram smeekte de gynaecoloog intussen om een keizersnede te overwegen. "Joke was volledig platgespoten. Hoe kon ze nu natuurlijk bevallen?", zucht Bram. "Ik was bang dat ik niet enkel haar, maar ook ons dochtertje zou verliezen. "Mochten we altijd een keizersnede toepassen als de partner dat vraagt, dan doen we niets anders meer", kreeg ik als antwoord toegesnauwd.

36 uur gevochten

Het was pas donderdagmorgen toen de persweeën uiteindelijk begonnen. Joke was op dat moment al volledig uitgeput. "Plots ging het allemaal snel. De verpleegsters zagen het hoofdje al, maar de gynaecoloog was nog nergens te bespeuren. De verpleegsters moesten hem twee keer bellen om hem duidelijk te maken dat het dringend was. "Ben ik nog op tijd?" vroeg hij doodleuk toen hij de kamer binnen wandelde. Om 10.10 uur is Marylieke uiteindelijk ter wereld gekomen: 4,365 kg zwaar en 53,5 cm groot. "Maar we zagen onmiddellijk dat het niet goed was. Ze had vastgezeten met haar schoudertjes en kampte daardoor met zuurstoftekort. Onmiddellijk is men gestart met de reanimatie die maar liefst 35 minuten heeft geduurd. Niet veel later werd ze in allerijl overgebracht naar het UZ in Gent. Ze heeft 36 uur gevochten, waarna ze is overleden. Men heeft alles veel te lang laten aanslepen. Waarom hebben ze niet gewoon een keizersnede uitgevoerd?", vragen Joke en Bram zich af. "Dit kon vermeden worden. Ons meisje was perfect gezond."



Het koppel hoopt snel een antwoord te krijgen op hun vragen. "We hebben bij de ombudsdienst van het ziekenhuis een klacht ingediend en kijken welke verdere stappen we nog kunnen ondernemen. We weten ook dat we niet de enigen zijn. Twee weken voor ons was er een soortgelijk voorval."



Hoofdgeneesheer Bjorn Ghillemijn van het AZ Glorieux was gisteren nog niet op de hoogte van de klacht. "Maar vast staat dat een bevalling nog altijd een natuurlijk proces is. Dat kan goed gaan of verkeerd gaan", aldus Ghillemijn. "Verder kan ik over deze zaak nog maar weinig meedelen omdat ik er ook nog niets over weet. Als er effectief een klacht is, zal dat sowieso onderzocht worden."