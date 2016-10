"Je glimlach vergeet ik nooit"

De kist wordt de St-Hermeskerk binnen gedragen. - Ronny De Coster

"Je was een fantastische kerel en voor iedereen ten dienste", las deken Michel T'Joen de tekst van zijn moeder Myriam voor. In de kerk was het muisstil en velen pinkten een traan weg. "Ik bewonder zijn gedrevenheid, zijn humor en moed", las de deken voor. "Je wou nog zo veel dingen in je leven doen. Je had nog zo veel dromen. En zoveel liefde die hij ons gaf." Op de tekst met liedjes die gespeeld werden, stond 'Yannick heeft alle liedjes zelf gekozen. Hij wou ze in deze volgorde'. Nummers als Ticket naar de zon, One, Everything's not lost, This is the last time en Someone new. Ook de slottekst kwam van Yannick zelf. 'Graag wou ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan mijn geweldige leven: familie, collega's en vele anderen. Met stip op 1 the wife of my life en de geweldige Jonas, weet dat ik jullie graag zie. Yannick.' Ook deze laatste tekst stond op het rouwprentje dat voor de offerande werd uitgedeeld in de kerk.



Maar ook in het Ronsese sport- en verenigingsleden was Yannick een graag geziene gast. Dominique Opsomer van voetbalclub KSK Ronse had het over de gedrevenheid die Yannick tentoon spreidde in de jaren dat hij nauw bij de bestuurswerking van de ploeg betrokken was. "Altijd op de achtergrond zonder al te veel poeha. Je was iemand waar je op kon tellen, geen plan B maar gewoon een plan A, dat mis ik nu al een tijdje. Ik kon me toen op dat moment geen betere collega voorstellen, zo'n perfectionist was je."