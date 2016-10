"Het is een schrale troost, maar hij wilde niet leven als een plant"

In juni van 2014 raakte Ronsenaar Yannick Boudringhien plots en in nog geen twee uren tijd volledig verlamd. "Vorige zaterdag is Yannick in coma gegaan", zegt zijn vader Johan. "Maandag is mijn zoon overleden. 't Is misschien een schrale troost, maar hij had gezegd dat hij niet als een plant verder wilde leven." MARC DE VENTER

De lijdensweg van Yannick en zijn familie begon op 24 juni twee jaar geleden. Hij, Suzy en hun zoontje Jonas hadden er een weekje opzitten in een Nederlands vakantiepark. Yannick had last van een zware verkoudheid. Een longontsteking, zo bleek na een bezoek bij de dokter. 's Avonds zat hij thuis met Suzy in de zetel uit te rusten. Plots begonnen zijn tenen te tintelen en in enkele minuten kon hij ze niet meer bewegen. De huisarts was vlug ter plaatse en met spoed werd hij naar het Gentse UZ overgebracht, maar bij zijn aankomst was hij reeds volledig verlamd. "De artsen stelden na 5 dagen de diagnose vast: een verlamming als gevolg van de ontsteking van het ruggenmerg en de hersenstam. Zijn lichaam heeft zich verdedigd tegen de longontsteking maar uitgerekend daardoor werd zijn lichaam vernietigd", licht Johan toe. "Van de ene op de andere dag kon Yannick niet meer bewegen, zelfstandig ademen, eten of drinken. Ook spreken was onmogelijk, en zijn gezichtsvermogen was sterk afgenomen. Zijn enige contact met de familie bleef mogelijk met zijn ogen en lippen. Zo weten we dat hij volop bij bewustzijn en nog altijd helder van geest was."





Aangepaste woning Na maanden van revalidatie in het UZ mocht Yannick naar huis. Maar zijn woning in Berchem was niet aangepast aan zijn zware handicap. Hij en Suzy besloten in De Stadstuin in Ronse een woning te kopen en die volledig aan te passen, zodat Yannick er kon gaan wonen. "Alle apparatuur was er voorhanden voor Yannicks verzorging", vervolgt Johan. "Ondertussen waren ze sinds een paar weken ook wettelijk getrouwd.