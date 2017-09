Tine heropent slagerij na burn-out

Na ruim elf maanden opent Tine Loncke (53) morgen opnieuw de deuren van haar slagerij in de Ooststraat. Begin november vorig jaar ging de slagerij dicht. De reden: burn-out. "De eerste maanden heb ik alleen maar geslapen", zegt Tine. "Maar ik ben uit het dal gekropen." SAM VANACKER EN CHARLOTTE DEGEZELLE

Slagerij Tine is zowat de enige kleine, zelfstandige zaak die nog is overgebleven in de drukke Ooststraat. De slagerij werd in 1985 opgericht door Dirk Loncke, de broer van Tine. Zeven jaar lang werkten broer en zus samen, tot het noodlot toesloeg. "Mijn broer is vijfentwintig jaar geleden verongelukt", vertelt Tine. "Sindsdien heb ik de zaak alleen gerund. Misschien dat de kiemen van de burn-out daar lagen. Al die jaren elke dag keihard werken, dat eist zijn tol. Plots liep mijn potje over."





Slopende moeheid De problemen begonnen in het begin van 2016. "Ik was voortdurend uitgeput. Mijn gedrevenheid had plaatsgemaakt voor een slopende moeheid. 32 jaar lang veertien uur per dag werken met alleen wat rust op zondag, dat stapelt op. In het begin dacht ik dat ik het nog zou redden door de zaak maar drie dagen per week meer open te doen, maar zelfs dat baatte niet. Ik bleef vermageren en mijn gezondheid leed eronder. Al bleef ik mijn uiterste best doen om daar niets van te laten merken. Voor de klanten. Tot ik er volledig onderdoor ging."





Vechter "De eerste maanden thuis deed ik weinig anders dan slapen. Daarna begon het herstel. Ik zette mijn verstand op nul en leerde opnieuw genieten van het leven. Thuis mijn dieren verzorgen, wat tuinieren, alleen zijn. Kortom, op adem komen. Voor de duidelijkheid: er zijn geen psychologen of pillen aan te pas gekomen. Mijn pony, mijn ezel, mijn hond, mijn katten en ik. Meer niet. Mensen denken dat een burn-out tussen de oren zit, maar dat klopt niet. Het is een fysieke uitputting die door merg en been gaat. Maar uiteindelijk kwam mijn energie stilaan terug. Ik ben een echte vechter en ik wilde mijn levenswerk niet zomaar opgeven." Tine vatte de koe bij de horens en contacteerde een paar maanden geleden haar leveranciers. Sinds die dag is ze bezig met de heropening van morgen. "Ik heb niets dan positieve reacties gekregen en ben helemaal klaar om er weer in te vliegen."