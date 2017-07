Ramkrakers falen jammerlijk:" Op gepantserd glas hadden ze niet gerekend"

Criminelen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag geprobeerd om met hun auto de ruiten van de Euro Shop te rammen, maar ze hadden niet op het gewapende glas gerekend. "We zijn blij dat onze investeringen in beveiliging vruchten afwerpen, maar we gaan nog verder", zegt Daniël Kerckhof.

Zaterdagochtend merkten de werknemers van Euro Shop de ingedeukte glaspartij aan de bistro op. Medezaakvoerder Danny Kerckhof verwittigde meteen de politie, die de camerabeelden zal analyseren. "De ramkrakers reden vermoedelijk met een blauwe bestelwagen. Ze reden eerst een houten paaltje voor de gevel aan diggelen en beukten daarna met de trekhaak op de glazen wand in", legt Kerckhof uit. "Maar het gepantserde glas heeft vier lagen. Samen met de stevige metalen kolom heeft het glas verhinderd dat de daders binnen geraakten." Waar ze op uit waren, weet de stichter van Euro Shop niet. "In de bistro en in de winkel is er geen cash geld te vinden. Of misschien wilden ze materiaal uit de winkel."



Kerckhof is tevreden dat de beveiliging stand hield, maar hij is ook vastberaden om nog een stapje verder te gaan. Samen met een beveiligingsfirma broedt Euro Shop op plannen om een cameranetwerk met gezichtsherkenning te installeren. "Een zware investering, maar de enige manier om criminelen af te schrikken", gelooft Daniël. Een eerste raming van de schade van de ramkraakpoging bedraagt zo'n 15.000 euro. Het is trouwens niet voor het eerst dat Euro Shop in Roeselare met zware criminaliteit krijgt af te rekenen. Eind 2012 probeerden dieven nog via de koepels op het dak binnen te geraken. Ook dat mislukte toen. (LSI)