Picasso schildert fietspaden

Het heraangelegde kruispunt van de Zeger Malfaitstraat met de Lekkensstraat in Rumbeke was gisteren het gespreksonderwerp in het dorp. Het kruispunt heeft namelijk op z'n zachtst gezegd een uitgebreid kleurenpalet meegekregen. Het fietspad is roze, de fietssuggestiestroken zijn geel en het stuk fietspad dat over de weg loopt is knalrood.

Conform de richtlijnen

Feit is wel dat het bonte kruispunt conform is aan de richtlijnen van het Agentschap Wegen en Verkeer. In een dienstorder van oktober 2014 over gekleurde wegoppervlakken staat te lezen dat fietssuggestiestroken alleen in het grijs of in het okergeel mogen gekleurd zijn. "Verder is het aangewezen om fietspaden op minder dan 1 meter van de weg een ander kleur te geven dan de rijbaan zelf", zegt Dirk Vanhuysse van AWV. "Bij conflictpunten, indien er weinig verschil is tussen het fietspad en de rest van de weg, wordt geopteerd om het fietspad - in de voorrang - in een rode tint te kleuren."



"De richtlijnen gelden in principe enkel voor gewestwegen, maar continuïteit is belangrijk en als gemeenten dat advies volgen, dan kunnen we dat alleen maar toejuichen", aldus nog Vanhuysse. "Wat de felle rode kleur betreft, ik verzeker u dat die felheid na verloop van tijd afzwakt. Per slot van rekening moet de kleur op een zwarte ondergrond aangebracht worden, wat betekent dat er flink wat pigment in de verf moet zitten. Maar na een paar strooibeurten 's winters vervaagt die kleur dus wel nog."