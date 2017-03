Nieuwe driewieler voor Georges

Amper veertien dagen nadat kwajongens de driewieler van de mindervalide Georges Seys in de Pilkemstraat in Roeselare hebben gestolen en beschadigd hebben achtergelaten in het Geitepark, pronkt Georges al met een nieuw exemplaar.

"Een splinternieuwe tweedehandsfiets, gekregen van Gaby (Gabrielle Huyghe, nvdr)", klinkt het tevreden bij Georges. "Zij reed er nauwelijks op en gebruikt hem niet meer. Ik ben blij. De fiets is speciaal met een lage opstapbuis. Nieuw kost zo'n fiets al gauw meer dan 5.000 euro."



Georges is na een zwaar verkeersongeval al jaren aangewezen op een driewieler. In de Roeselaarse straten is hij een bekend figuur omdat hij steeds goedgeluimd rondrijdt en aan iedereen 'goedendag' zegt. De verontwaardiging na het vandalisme was dan ook groot. Heel wat sympathisanten schoten dan ook in actie om Georges te steunen. In K-Trolle vond zaterdag een benefietnamiddag plaats, in enkele handelszaken staan collectebussen en de Thuiszorgwinkel bood spontaan aan om de vernielde driewieler van Georges gratis te herstellen. "Hartverwarmende reacties allemaal", vinden Georges en zijn echtgenote Annie. (LSI)