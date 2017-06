Leerkrachten pikken hervorming niet

De verslagenheid bij de leerkrachten van Scholengroep Sint-Michiel is enorm nadat het schoolbestuur grondige hervormingen aankondigde. De huidige tien secundaire scholen worden vanaf 1 september 2018 fasegewijs herleid tot vier grote campussen. De Broederschool en beide locaties van het VISO en BUSO Onze Jeugd verliezen hun eigen stek. CHARLOTTE DEGEZELLE

Het Roeselaarse onderwijslandschap moet er door een grondige hervorming tegen 2020 totaal anders uitzien. De huidige tien secundaire scholen worden herleid tot vier campussen.



"We moeten inspelen op de hervormingsplannen van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V), en luisteren naar de roep van de bedrijfswereld die meer onderwijs op maat wil", duidt voorzitter Jan-Vincent Lefere."We hebben op vandaag tien sterke scholen en willen sterk blijven."





Verdeling Vanaf 1 september 2018 wordt de transitie ingezet. Tegen 2020 moeten er nog vier onderwijscampussen overblijven. Campus Noord in de Stokerijstraat omvat het huidige Barnum en Viso Polenplein en Dr. Delbekestraat die er in een nieuwbouw worden ondergebracht. Campus Oost is de Ardooise Heilige Kindsheid. Campus Zuid in de Zuid- en Leenstraat omvat het Klein seminarie, het VABI, het VTI en op termijn ook BUSO Onze Jeugd. Campus West tenslotte zijn het VMS en de Burgerschool. "De Broederschool wordt ook geïntegreerd in één van de campussen. Dit na overleg met het personeel, want we willen de school in groep verhuizen", aldus Damienne Cottens, coördinerend directeur. "Tegen eind oktober moet hierover duidelijkheid zijn."





Brede eerste graad OKAN blijft in Campus Zuid en de huidige internaten blijven op hun huidige stek, al wordt Internaat Noord gemengd. In alle campussen wordt geïnvesteerd, via nieuwbouw of renovatie. De toekomst van de gebouwen van VISO en de Broederschool is nog onduidelijkheid. Op alle campussen gaat men voor een brede eerste graad en in de tweede en derde graad worden de studierichtingen evenwichtig verspreid. Nieuw is alvast vanaf volgend jaar een eerste graad freinet al is nog niet duidelijk op welke campus.





Niet pedagogisch Maar wat met het personeel? Zij zijn er alvast niet gerust in. Een vijftigtal van hen liet dat gisterenavond duidelijk blijken aan het administratief gebouw van de scholengroep. "Sint-Michiel vermoordt de Broederschool", aldus een misnoegde Bart George, leraar aan de Broederschool." "Wij wisten tot vandaag van niets. De reden voor deze hervorming lijkt ons niet pedagogisch." "Het is overduidelijk dat bepaalde scholen gered moeten worden", pikt Lore Vandamme, leerkracht aan de VMS, aan. "Maar hierdoor zal de VMS binnen vijf jaar wellicht niet meer bestaan."