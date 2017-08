Jaar zware hinder door aanleg 3A-knooppunt

Ter hoogte van het kruispunt van de Roeselaarse Ring, N36 en de Kwadestraat start op 2 oktober de aanleg van het 3A-knooppunt. Tot eind november 2018 zal er daardoor grote verkeershinder zijn. Bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) spreekt men geruststellende woorden. "Verkeer tussen Rumbeke en Izegem blijft in alle fases mogelijk", aldus werfleider Lies Parmentier. CHARLOTTE DEGEZELLE

Zaal OCAR liep dinsdagavond vol voor een infomoment omtrent de aanleg van het A3-knooppunt. Een teken aan de wand dat heel wat mensen bezorgd zijn hoe ze straks vlot in en uit Roeselare moeten raken. Maar de aanleg van het 3A-knooppunt is broodnodig. "De komst van AZ Delta, uitbreiding van Accent Business Park (ABP) en de te ontwikkelen bedrijventerreinen Nieuwe Abele Oost, West en Zuid zullen extra verkeer genereren waardoor een herinrichting van de N36 ter hoogte van de Kwadestraat noodzakelijk is", aldus Jeremy Soenens, ingenieur bij AWV. "Er zijn al genoeg problemen qua veiligheid en doorstroming en we willen de opbouw van file op de snelweg vermijden."



Voor het 3A-knooppunt, geraamd op 5,5 miljoen euro, wordt de N36, in het verlengde van de brug over de E403, zo'n zes meter opgehoogd. Bypassen zullen leiden naar de onderliggende koker met twee lichtgeregelde kruispunten, de route voor het lokale verkeer. De werken worden uitgevoerd in vier fasen tussen 2 oktober en eind november 2018, of 240 werkdagen.





Tijdelijke bypass "Tijdens de eerste fase leggen we de afrit richting AZ Delta, de aansluiting met hun personeelsparking en de Kwadestraat Zuid en een tijdelijke bypass aan", weet werfleider Lies Parmentier. "Hierdoor wordt de Sint-Martinusstraat definitief doodlopend. Het verkeer op de N36 kan in beide richtingen door, maar ter hoogte van de werf over een versmalde rijstrook. Tijdens de tweede fase werken we aan de noordkant van de ring aan de oprit N36 richting Rumbeke en aan het kruispunt Kwade-/Nieuwe Abelestraat. Verkeer van Rumbeke zal via de nieuwe weg aangelegd in fase één rijden, verkeer van Izegem rijdt op de N36 die versmald aan de werf. Verkeer voor ABP komende van Rumbeke moet doorrijden en een keerbeweging maken aan De Mol. In de derde fase werken we aan de afrit van het ABP. Verkeer van Izegem blijft op de N36, waar aan de werf één rijvak beschikbaar is. Het verkeer richting Izegem rijdt net zoals in fase twee en wie naar het ABP moet, rijdt via de Oekense-, Armoede- en Kwadestraat Noord."