Herdershond doodt opnieuw kat van buren

Hans Ghesquière uit de Mgr. De Haernestraat in Rumbeke zag dinsdag voor zijn ogen zijn drie maanden oude katje doodgebeten worden door een grote Mechelse herdershond. Nu blijkt echter dat hij lang het enige slachtoffer niet is. De afgelopen jaren werden minstens twee katten en een klein hondje aangevallen in de wijk, telkens door de hond van een buurtbewoner. De politie is een onderzoek gestart. SAM VANACKER

Chantelle. - Sam Vanacker "Als een bezetene heeft dat monster onze Rösti aangevallen", vertelt de eigenaar van het drie maanden oude katje. "Het katje was volop bezig met zijn nieuwe thuis te verkennen en was voor het eerst vanuit het tuinhuis via het kattenluikje naar het graspleintje gekropen. Het kan nog niet ver geweest zijn toen ik plots een enorm kabaal hoorde. Toen ik de achterpoort open trok zag ik daar een Mechelse herder met z'n tanden in Rösti. De eigenaar van de hond probeerde het beest eraf te trekken, maar niets hielp. De hond was door het dolle heen en bleef maar bijten, tot lang nadat Rösti al dood was."



W.D., de eigenaar van de hond, beweert dat zijn hond losbrak uit zijn leiband toen hij de kat zag. Dat weigert Ghesquière echter te geloven. Hij diende een klacht in. "Die hond loopt hier regelmatig rond. Zonder leiband. Het is trouwens de eerste keer niet dat het fout loopt, want enkele maanden terug viel die hond ook al het maltesertje van een buurvrouw aan."





Rösti. - Sam Vanacker Perzische raskat Marie Claude Aerbeydt is gisteren de eigenaar van Rösti gaan opzoeken om hem haar deelneming te betuigen. Ook zij is slachtoffer, want vorig jaar in april werd haar acht jaar oude Perzische raskat van 800 euro doodgebeten door dezelfde hond. In haar inkomhal. "Ik krijg het niet over mijn hart om de bloedspatten van de dorpel te kuisen", vertelt de kattenliefhebster. "Mijn Chantelle liep nooit buiten. Ze zat netjes op de dorpel naar me te kijken terwijl ik een praatje sloeg met de buurvrouw. Tot de buurman buiten kwam met zijn hond, zonder leiband. De hond stormde naar Chantelle en beet haar. Mijn buurman trok het beest eraf maar opnieuw brak hij los. In de inkomhal heeft hij voor mijn ogen Chantelle afgemaakt. We hebben toen alles in der minne geregeld om een burenruzie te vermijden. Maar na dit nieuwe incident kon ik niet langer zwijgen", zegt Marie Claude, met de tranen in de ogen. De as van Chantelle staat nog steeds op het dressoir. Intussen heeft ze een nieuwe raskat, dit keer een Heilige Birmaan. "Ik hou mijn hart vast, zelfs al komt ze uiteraard onder geen beding buiten. Al jaren worden de katten hier geterroriseerd, meneer. Maar iedereen is bang om zijn mond open te doen. Tot nu."