"Zondag in de Hel, nu in de hemel"

20 jaar lang trok Patrick Steen uit Middelkerke met Roland Vyvey naar alle grote wielerwedstrijden. Het was hun passie. "Roland was een tijdlang motard voor de pers tijdens wielerwedstrijden, later nam hij meer foto's", vertelt Patrick. Vlak voor Parijs-Roubaix had Patrick Roland nog aan de lijn. "Luc Verschueren van Radio 2 had gebeld of er een interview kon plaatsvinden over het afscheid van Tom Boonen aan de wielersport. Ik belde Roland, maar hij zag dit niet zitten, omdat volgens hem alles al gezegd was over dat afscheid. Hij zei nog dat hij niet met de fanclub naar de kasseienklassieker meeging, maar aan de aankomstlijn wilde zijn, in Roubaix. Dit was mijn laatste gesprek met hem. Zondag was Roland nog in de Hel, nu is hij in de hemel", verwijst Patrick naar de bijnaam van Parijs-Roubaix. "Op 2 april - de dag van de Ronde van Vlaanderen - had ik op zijn Facebookpagina wel nog een rare tekst zien staan. Hij had geschreven: 'Goed u gekend te hebben... Tot straks'. Ik vond dit vreemd, maar dacht dat hij bedoelde dat de Ronde niet meer in Brugge startte. Achteraf gezien was dit misschien een hint, wie zal het zeggen."

Behalve wielerfreak was Roland ook een gevestigde waarde in de horeca. Hij hield een tijdje een frituur open in Middelkerke, maar werd daarna cafébaas, eerst van Café de Paris en daarna van Den Gouden Leeuw. 18 jaar lang tapte hij pintjes in Middelkerke en was hij betrokken bij het sociaal leven. Zo was hij een van de pioniers van het Bierweekend aan Zee, de Billekarrenkoers voor brandweermannen, de Gentlemenkoers en van de fanclub van Tom Boonen. Hij was ook betrokken bij alle grote organisaties rond wielrennen in Middelkerke en ruime omgeving. De Middelkerkse sportschepen Johnny Devey was goed bevriend met Roland Vyvey. Ook hij is in rouw. "Hij was de bedenker van heel wat evenementen in onze gemeente. Zijn overlijden is een groot verlies voor de wielerwereld en iedereen die hem kende."



Roland Vyvey woonde intussen al enkele jaren in Rumbeke. Zijn huidige vriendin was uitbaatster van het café Europe aan het stadion in Roeselare. De laatste tijd sukkelde Roland met pijn aan de voet omwille van zijn suikerziekte. Vorig jaar verloor hij zijn enige zus Mireille, zijn moeder verblijft in het wzc De Ril in Middelkerke. Roland had een grote collectie wielerboeken. Een tijdje geleden gaf hij zijn verzameling weg, onder meer aan het Wielermuseum in Roeselare. Mogelijk was dat een voorteken van de beslissing die hij uiteindelijk nam.



De uitvaartdienst voor Roland Vyvey vindt vandaag plaats in de aula van de stedelijke begraafplaats in de Groenestraat in Roeselare.



Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be