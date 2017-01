"Nu nog een vestiging in New York"

"Mijn pa zei altijd dat een restaurant op basis van één enkel product een fantastisch gegeven is", vertelt Samuel. "Bovendien ben ik zelf gek op spaghetti en is het iets wat iedereen wel lust. Plots zat ik op een A4-tje het concept van Mister Spaghetti uit te tekenen. Enkele maanden later was het eerste restaurant een feit. Het was een berekend risico. Ik ben klein gestart, met amper 26 couverts. Het eerste jaar stond ik zelf dag en nacht zelf in de zaak. Gelukkig had ik goeie medewerkers, die me hielpen om alles onder de knie te krijgen. Mister Spaghetti was een instant succes. Op topdagen moesten we soms 60 tot 70 mensen weigeren. Daardoor verhuisden we na amper 1,5 jaar naar een pand dat dubbel zo groot was."

Buitenland veroveren

En daar bleef het niet bij. In september vorig jaar opende in Hasselt een Mister Spaghetti, nog deze maand is Aalst aan de beurt en later dit voorjaar duikt Mister Spaghetti ook op in Sint-Truiden. "Het was altijd onze droom om op meerdere locaties mensen te laten genieten van ons concept. Dit via franchise. Maar tot nu toe maakten we eigenlijk geen reclame of voerden we geen doorgedreven marketing op dit vlak. Wat we op vandaag realiseerden hebben we aan ons netwerk te danken", aldus Veerle. "En aan dat van Joeri Beuse, onze partner voor de uitbreiding van ons franchisenetwerk." Het koppel legt de lat hoog. Ze dromen van een Mister Spaghetti in elke provincie en zelfs over de landsgrenzen. "We zouden inderdaad graag met Mister Spaghetti ook het buitenland veroveren. De ultieme droom is een eigen zaak in New York. Maar onze groei mag nooit ten koste van de kwaliteit en de service gaan."



Maar wat is nu het geheim achter het succes van Mister Spaghetti? Tenslotte heeft quasi elke horecazaak wel spaghetti op de kaart staan. "Het is een combinatie van meerdere factoren. We kiezen voor een mooi, huiselijk interieur waar het gezellig zitten is, gaan voor een toffe sfeer en een waslijst aan spaghetti. Op onze kaart prijken niet minder dan 27 verschillende verse sauzen en we hebben ook heel veel soorten spaghetti: cappellini, volkoren, spelt,... Daarnaast gaat er heel veel aandacht naar allergieën. Zo schotelen we glutenvrije gerechten voor. Klanten mogen nooit een nummer zijn. We kiezen voor de persoonlijke aanpak. We beantwoorden op sociale media alle berichten en hechten heel veel waarde aan feedback. En je kan bij ons zowel terecht voor een snelle hap, als voor een restaurantervaring van aperitief tot en met dessert."



Daarnaast benadrukken Samuel en Veerle dat ze steunen op een sterk team én op chef Koen Vanhove, die heeft geholpen bij het ontwikkelen van het concept. Meer op www.mister-spaghetti.be.