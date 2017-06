"Nog even en boeren vechten voor wat water"

Het spaarbekken in Oostnieuwkerke is leeggepompt. - Joke Couvreur

Zelfs uit de Roeselaarse vaart pompen landbouwers water. "Dan weet je hoe laat het is", zegt landbouwschepen Marc Vanwalleghem (CD&V). "Zoiets gebeurt uiterst zelden. Hét probleem is dat de droge winter de voorraden in de waterbekkens niet aangevuld heeft. Al bijna sinds november heeft het niet meer geregend. De grond ligt er keihard bij, bladeren en grassen zijn hun groene kleur kwijt en kunnen minder water opnemen. Er zit zelfs minder zuurstof in de lucht."



Zijn Stadense collega Nikolaas Bourgeois (N-VA) treedt Vanwalleghem bij. "Ik maak me zorgen. Dit zal z'n effecten hebben op de oogst. En ik hou mijn hart vast voor wanneer het regent. Stel dat er plots veertig liter per uur uit de lucht valt. Met zo'n harde grond is het overstromingsgevaar reëel."



"Vooral West-en Oost-Vlaanderen kampen met ernstige droogteproblemen", klinkt het bij Waterwegen en Zeekanaal. "De IJzer staat nu al dertig centimeter onder peil, terwijl ook de Leie sterk gezakt is. We doen er alles aan om het water dat er nog is zo traag mogelijk naar zee te doen stromen", zegt woordvoerster Claudia Van Vooren. "Zo beperken we bijvoorbeeld het gebruik van de sluizen tot één keer per uur voor de pleziervaart. Dergelijke maatregelen zijn geen uitzondering, maar die nemen we normaal gesproken pas veel later op het jaar."



Voorlopig kunnen landbouwers nog steeds captatieaanvragen om water uit de grote waterlopen te gebruiken indienen bij de dienst, maar of dat nog lang zal duren, is niet duidelijk. "Nu zitten we aan het tienvoudige van wat we in dezelfde periode vorig jaar binnenkregen", klinkt het. "Een captatieverbod werd er voorlopig nog niet ingesteld, maar als het droog blijft en de landbouwers blijven pompen, dan is er een probleem. De scheepvaart en de drinkwatervoorzieningen mogen niet in het gedrang komen."