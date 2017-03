"Blij dat dief leven wilde beteren"

Sentimentele waarde

"Het was druk in de zaak en we hebben helemaal niets gezien, maar plots had de laptop dus pootjes gekregen. Ik was er echt het hart van in. Niet omwille van de kostprijs, want het ding is tien jaar oud, maar onze klantenbestanden en facturen stonden erop, om nog maar te zwijgen van de enorme sentimentele waarde. Er staan namelijk foto's op van in mijn studententijd, van ons huwelijk, onze reizen en zelfs van de geboorte van onze twee dochtertjes. Ik heb het mezelf dagenlang keihard verweten dat we nooit een back-up gemaakt hadden."



Dus lanceerde Stefanie een emotionele oproep via Facebook. "Het bericht werd massaal gedeeld door klanten en moet uiteindelijk ook ter ore zijn gekomen van de dief", vertelt Stefanie. "Zaterdag stond hier plots een man voor onze neus die zei dat hij de broer was van de dief. In opdracht van zijn broer kwam hij de laptop terugbrengen. De dief in kwestie kon -of wou- zelf niet komen. Maar korte tijd later belde de dader naar mijn man om zijn verontschuldigingen aan te bieden voor het leed dat hij had veroorzaakt."