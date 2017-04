Bijna thuis en op slag dood

Patrick Wynants is een jeugdvriend van het slachtoffer. - Vanderveken

De feiten gebeurden iets voor 15 uur op het kruispunt van de Beersebaan met de Eikendreef. Het slachtoffer kwam waarschijnlijk van bij zijn moeder, die iets verderop op de Beersebaan woont. Hij reed met de scooter in de richting van Rijkevorsel en wilde ter hoogte van de Eikendreef indraaien. Waarom de man precies indraaide voor een wagen is niet duidelijk, maar de 38-jarige bestuurder die vanuit Rijkevorsel kwam, kon het slachtoffer niet meer ontwijken. "Ik besef niet goed wat er gebeurd is, maar de man stak plots de baan over. Had hij mij misschien niet gezien?", vroeg de bestuurder van de BMW zich af. De man reed niet te snel en had niet te veel gedronken, zo bleek uit een alcoholtest.



Bij de botsing kwam het slachtoffer met een klap tegen de voorruit van de auto terecht. De man was op slag dood. De BMW kwam enkele tientallen meters verderop tot stilstand. Verspreid over die afstand lagen brokstukken van zowel de auto als van de scooter van het slachtoffer. De politie vroeg een verkeersdeskundige om de oorzaak van het ongeval te bepalen. "Volgens eerste vaststellingen wilde de bromfietser de rijbaan oversteken en is hij daarbij aangereden door de auto", klinkt het. De rijbaan werd de hele namiddag gedeeltelijk afgesloten voor vaststellingen.



Slachtoffer Marc Vervloet kwam enkele honderden meters van zijn woning om het leven. Hij woonde samen met zijn echtgenote in de Eikendreef en moet het kruispunt ongetwijfeld al duizenden keren overgestoken zijn.