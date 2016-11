"Het zal hier onleefbaar worden"

Als het aan energieleverancier Eneco ligt dan komen er langs de E313 (Budewijn) autoweg op de grens van Millen met Elst drie windmolens. Op zich niks nieuws, ware het niet dat de turbines een duizelingwekkende 200 meter hoog zijn. Het worden tot nog toe de hoogste windmolens in de provincie. De omwonenden zijn er echter niet gerust op en begonnen een actiegroep. XAVIER LENAERS

Een simulatiebeeld van de drie windmolens. Daarop is ook aangeduid dat ze vier keer hoger zijn dan een hoogspanningsmast. - Karolien Coenen "Zulke superhoge molens produceren veel meer groene stroom dan de doornsee windturbines die vandaag in Vlaanderen verspreid staan", verduidelijkt Tine De Heegher, manager voor windenergie bij Eneco. "De molens die we voorzien in Riemst zijn jaarlijks goed voor stroom die overeenkomt met het verbruik van 6.600 gezinnen."





Geen toeval De meeste windmolens in onze contreien hebben een mast van 100 meter met wieken van 50 meter. Dat Eneco een zone in Millen en Elst kiest voor de bouw van de windturbines is geen toeval. "We zitten hier op het hoogste punt van de gemeente, goed 120 meter boven de zeespiegel", verduidelijkt Tine De Heegher. "Na Voeren is dit het tweede hoogste punt van Limburg. De overheid laat enkel windmolens toe langs autowegen of kanalen (lees, langs lijnvormige elementen), maar er zijn beperkingen naar de omwonenden toe. De molens mogen elk niet meer dan acht uur slagschaduw per jaar met een maximum van 30 minuten per dag geven. Gaan we over de limiet, dan moeten we de windmolens stilleggen", aldus De Heegher. Is de impact voor omwonenden dan niet groter met zulke mastodonten van windturbines? "Zeker niet", besluit ze. "We moeten binnen de door de overheid opgelegde regels van slagschaduw blijven."





Gevolgen Of dit de buurt waar de molens gepland zijn geruststelt, is nog maar de vraag. "Zulke giganten op 400 meter van de woningen kunnen in géén geval", stelt Guido Durlet, uitbater van vakantiewoning De Barrier in Millen en een van de omwonenden die uit protest tegen de windturbines een actiegroep opgericht hebben. "Ze zullen vijfmaal hoger zijn dan de kerk van het dorp. De gevolgen zijn niet te overzien", laat hij zich verder ontvallen.