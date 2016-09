Domme dieven perfect herkenbaar

Frietrock is dit weekend aan zijn 8ste editie toe. Het is een gratis festival, de opbrengst van de drank- en eetverkoop gaat integraal naar een goed doel. "Het dochtertje van mijn kameraad is 2,5 jaar en heeft een gedeeltelijke hersenverlamming waardoor ze haar onderste ledematen niet kan gebruiken. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar haar, een ander deel is voor de actie 'Music For Life'", zegt organisator Jan Daneels (39).



Jan en zijn vrouw Inge Daems (36) hadden bijna 10 jaar frituur in Retie, vandaar Frietrock. In januari verkochten hun zaak, maar het festival blijven ze met hart en ziel organiseren.



"Mijn caravan staat op het terrein zodat ik ter plaatse kan overnachten. Normaal slaap ik niet zo goed, maar deze nacht was een uitzondering. Ik werd om 2.30 uur niet wakker van de ongewenste bezoekers", gaat Danneels verder. "Pas 's morgens stelde ik vast dat er iets mis was. De elektriciteit was uitgetrokken en toen ik ze weer wilde insteken merkte ik dat er aan de deur van de kassawagen geprutst was. Met een lichte koevoet of een zware schroevendraaier wilden de twee het slot openbreken, maar dat lukte niet. Op een bepaald moment kregen de dieven door dat er camera's hingen en pas toen zette ze hun mutsen op. Onmiddellijk daarna trokken ze de elektriciteit uit. Gelukkig was er toen al voldoende beeldmateriaal om hen te identificeren." De politie nam de beelden mee en start een onderzoek. (CVB)