"Om de minuut hoor je 'pang'"

De omwonenden van de Klein-Brabantse Shooting Club in de Gansbroekstraat in Ruisbroek (Puurs) protesteren tegen de nieuwe vergunningsaanvraag van de kleiduifschietstand. "Het constante geluid van de geweerschoten is verschrikkelijk, ons geduld is op." ELS DALEMANS

Al decennialang kaarten de inwoners van Ruisbroek de overlast aan die de Klein-Brabantse Shooting Club veroorzaakt. "Het lawaai start vier dagen per week om 9 uur 's morgens en gaat urenlang door tot 18 uur 's avonds. Ikzelf woon op een kilometer afstand in vogelvlucht, rustig in de tuin zitten is hier niet mogelijk", zegt Jan Moens uit de Dr. Frans De Wachterlaan. "Ook met de deuren van de veranda dicht hoor je de geweerschoten binnen in huis. Toen mijn kinderen studeerden, kwamen ze thuis blokken. Al na 2 dagen vertrokken ze weer naar hun kot, omdat ze zich hier simpelweg niet konden concentreren. Elke minuut hoor je 'pang'. Eens je het aanhoudende repetitieve geluid van de geweerschoten hoort, kan je er niet meer omheen. Wij vluchten vaak met onze fiets om toch maar even weg te zijn uit het lawaai."





Ramen potdicht Hendrik De Boeck uit de Gebroeders Aertslaan vertelt een gelijkaardig verhaal. "Ik werkte vroeger in een ploegensysteem, na mijn nachtdiensten bleek overdag slaap inhalen vaak onbegonnen werk. Ofwel lag ik wakker naar de knallen te luisteren, ofwel moest ik ook bij goed weer ramen en deuren potdicht houden. Hetzelfde doen we nu wanneer we de kleinkinderen opvangen, een dutje doen is anders niet mogelijk. Wanneer de wind in de foute richting staat, klagen zelfs vrienden uit Liezele over het lawaai. Als men met geluiddempers zou schieten, of vanuit een kuil met geluidswerende wanden, zou de overlast al een béétje minder zijn. Maar dit weigeren de kleiduifschieters, omdat de 'kick' van het schieten dan weg is." Moens en co verzamelen nu opnieuw zo veel mogelijk bezwaarschriften tegen de nieuwe milieuvergunningsaanvraag van de kleiduifschietstand.





20 jaar "Een actiegroep ging eerder al de strijd aan met de schietclub, met petities, geluidsmetingen, een rechtszaak... Maar de gerechtskosten liepen alsmaar hoger op en de buurt moest uiteindelijk afhaken. Toch gaan we er nu weer voor, want deze nieuwe vergunning geldt maar liefst voor 20 jaar. Je merkt nu al dat vastgoed in de buurt moeilijker verkocht geraakt door de nabijheid van de schietclub. Ook in het parkdomein Hof ter Zielbeek is de rust ver te zoeken. Eerder kreeg de schietclub een vergunning met uitdovend karakter, wij dachten hierdoor dat de rust eindelijk in zicht was. Het geduld en de verdraagzaamheid van de omwonenden zijn nu op, we hopen dat het gemeentebestuur rekening gaat houden met de vele bezwaren en klachten en de vergunning zal weigeren."