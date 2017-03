"Dit is nog maar het begin"

Het was gisterenochtend een drukte van jewelste in de Sport- en Evenementenhal in Puurs: de leerlingen van alle lagere scholen op het grondgebied verzamelden er voor een optreden van de Ketnetband. Maar dat optreden kregen ze niet zomaar: eerst moest er nog een wereldrecord worden gevestigd. "Een gelijkaardig wereldrecord 'dabben' bestaat nog niet, wij zijn de eersten die zich hieraan wagen. We kozen voor de dabbeweging -oorspronkelijk een dansmove uit de hiphopwereld - omdat die erg populair is bij kinderen. De beweging is ook erg makkelijk, met zo'n grote groep moet je het niet te ingewikkeld maken. Alle scholen wilden maar wat graag deelnemen, spijtig genoeg waren er net nu nog enkele klassen op skireis. Anders hadden we zeker 1.500 leerlingen kunnen verzamelen", zegt Van der Poorten.



Na een stevige opwarming en enkele oefenmomenten werd er door de hele zaal luid afgeteld naar het grote moment. 1.299 handen bevroren daarna tegelijk in de lucht, de 'strenge maar rechtvaardige' gerechtsdeurwaarder Patrick Suykens gaf meteen aan dat de opdracht geslaagd was.



"Het was echt een kippenvelmoment", glundert Van der Poorten, die samen met burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) haar eigen 'dab-move' toonde op het podium. "Ons doel is om deze recordpoging te laten opnemen in het Guinness Book of World Records. We moesten alles dan wel volgens het boekje doen: we nodigden een gerechtsdeurwaarder en twee getuigen uit voor de nodige vaststellingen, hielden een telling van het aantal leerlingen aan de deur, maakten de nodige foto's en filmpjes om onze recordpoging te bewijzen. We zijn benieuwd of ons record officieel aanvaard zal worden."



Dit wereldrecord is nog maar de het eerste van velen. "We deden een oproep aan alle Puurse scholen, om tegen november voor de andere 724 records (één voor elk jaar van 725 jaar Puurs, red.) te gaan. Ze reageerden allemaal heel enthousiast op die uitdaging, en gingen al volop aan het brainstormen. Alles kan en mag: iets sportiefs, iets creatiefs, met enkele leerlingen, een hele klas, met meerdere scholen samen...



De uiteindelijke bedoeling is dat elk record wordt gefilmd, wij verzamelen alle resultaten op een speciaal YouTube-kanaal. Aan het einde van ons feestjaar hopen we daar 725 records terug te vinden, de filmpjes kunnen we daarna afspelen in bijvoorbeeld onze winterbar of aan de ijspiste", blikt de jeugdschepen vooruit.