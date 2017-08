Vandalen beschadigen maisdoolhof

Vandalen hebben lelijk huisgehouden in het maisdoolhof Ter Speelbergen in Beerzel. Ze gooiden maisplanten plat, duwden vlaggenmasten omver en stalen de vlaggen. Toiletcontainers gooiden ze in de sloot, een tent raakte beschadigd. "We begrijpen niet hoe ze dit hebben kunnen doen."

Annemie Nagels van de vzw Kempens Landschap. - David Legreve

De vzw Kempens Landschap opende de doolhof aan de Peredreef op de grens van Putte en Heist-op-den-Berg op 15 augustus. Het was meteen een schot in de roos. Bezoekers stonden zelfs aan te schuiven om het labyrint in te mogen en beleefden dolle pret. Maar vandalen maakten de doolhof grotendeels onbruikbaar. Een opsomming van de aangerichte beschadigingen is lang. "In het maisdoolhof moet je een aantal doelen vinden die gemarkeerd zijn met vlaggen. Die masten hebben ze neergehaald en de vanen zijn verdwenen. Aan de ingang is dan weer een groot deel van de mais platgelegd, zodat je kan zien waar je naartoe moet. Hetzelfde ergens in het midden. De toiletten zijn in de gracht geduwd, alle nadarhekken zijn platgegooid. Een tent is helemaal verbogen, een heel deel van de bordjes verdwenen", beschrijft projectcoördinator Annemie Nagels van Kempens Landschap de schade.