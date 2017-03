Verlichtingspaal in midden van fietsstrook

Schepen Pieter Marchand (CD&V) benadrukt dat de aanvraag tot het verplaatsen van de verlichtingspaal al werd doorgegeven. "We wisten uiteraard bij de heraanleg dat de suggestiestrook op die plaats zou komen. We hebben een aanvraag ingediend bij Eandis om de verlichtingspaal te laten verwijderen", aldus schepen Marchand. Hij hoopt dat de klus snel zal geklaard worden. "Het is een eigenaardig zicht en dat besef ik. We zijn afhankelijk van verschillende factoren om de verlichtingspaal te verplaatsen. We hebben bij de heraanleg niet gewacht op de verplaatsing van de paal, we hebben besloten om het wegdek meteen dicht te gooien om ongevallen te vermijden. Het is nu natuurlijk wel zo dat het wegdek opnieuw zal moeten opengebroken worden als de verlichtingspaal wordt verplaatst, maar het is niet anders." (LBR)