"Plots had een Bulgaar mijn zaak overgenomen"

"En plots waren wij geen baas meer van ons eigen bedrijf." Geert en Nico Desomer van Multishop Desomer in Poperinge werden het slachtoffer van staatsbladfraude. Een Bulgaar nam op illegale wijze hun zaak over. De rekeningen werden net niet leeggeplunderd. CHRISTOPHE MAERTENS

Aydan M., een 41-jarige Bulgaar uit Schaarbeek, riep zonder medeweten van wie dan ook op 27 juni 2015 een algemene vergadering bijeen waarop alle zaakvoerders van Multishop Desomer werden ontslagen en hij zichzelf aan het hoofd van het bedrijf plaatste. Multishop DesomerPlancke is een grote winkel langs de Europalaan in Poperinge waar allerlei goederen voor zowel de vakman als de doe-het-zelver worden aangeboden. "Op een bepaald moment kregen wij een mailtje van een leverancier", aldus Geert Desomer. "Die man vroeg of het klopte dat wij waren overgenomen, want hij had dat gelezen in het Staatsblad. Wij vielen van onze stoel. Onze boekhouder zei dat we direct onze rekeningen moesten blokkeren."





Eén formulier was genoeg Het bleek dat de beklaagde slechts met één formulier dat hij van internet had gehaald zijn idee kon uitvoeren. "Die man heeft ons gelukkig niet kunnen bestelen, maar hij heeft ons wel serieus in de problemen geholpen. Zo waren al onze rekeningen een maand lang geblokkeerd. Sommige van onze leveranciers haakten af omdat we ze niet meer konden betalen doordat we niet aan onze eigen centen konden. Bovendien kostte het ons ook nog geld en moeite om ons bedrijf weer op onze naam te krijgen. Het is ongelofelijk hoe die man dat op zo'n eenvoudige manier heeft kunnen klaren. Ik herinner mij het toch anders toen wij het bedrijf overnamen van mijn vader."



Op de rechtbank van Ieper vragen de slachtoffers een schadevergoeding, maar of ze ooit hun geld zullen zien, is maar de vraag. Beklaagde Aydan M. is immers spoorloos. De openbare aanklager eiste een jaar cel. De Bulgaar moet zich verantwoorden voor valsheid in geschrifte, valsemunterij, oplichting en poging tot oplichting.





Twintigtal slachtoffers Multishop Desomer was trouwens niet het enige slachtoffer. Zo stelde zich ook een bedrijf uit Balen burgerlijke partij. "Die gasten waren eigenlijk met twee en in totaal probeerden ze toch zeker een bedrijf of twintig te bedotten", aldus Geert. "Toevallig werd een nicht van mij ook het slachtoffer van die sjoemelaars. Zij heeft een zaak in Veurne en op een dag werd er een grote som geld van haar rekening gehaald. De bank vond dat vreemd en belde mijn nicht op, en zo kwam ook dat bedrog aan het licht." De rechter velt een vonnis op 7 november.



Nieuws voor HLN.be? Mail je tekst, foto of video naar 3535@hln.be.