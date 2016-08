Wie heeft deze unieke BMW gezien?

Benny Lefever uit Pittem werd rond 2.30 uur plots wakker toen hij in zijn woning een glazen kandelaar op de grond hoorde vallen. "Ik dacht eerst dat de kat iets had omgegooid, maar toen de poes plots aan onze slaapkamerdeur stond, wist ik dat er iets ongewoons aan de hand moest zijn. Ik bleef lawaai horen en plots weerklonk ook het motorgeluid van mijn BMW. Toen ik door het venster van onze slaapkamer keek, zag ik mijn wagen wegrijden", zegt het slachtoffer.



"Ik deed nog vlug wat kleren aan en zette de achtervolging in met mijn andere wagen. Dat was echter een maat voor niets."



Raampje

De daders waren de woning van het slachtoffer binnengedrongen via een raampje, nadat ze eerst hadden geprobeerd langs de achterdeur. De portefeuille van Benny lag samen met de sleutels van de auto in een zetel. De inbrekers namen die mee en gingen daarop naar de garage, waar de BMW stond gestald.

"Ze moeten hebben geweten dat er hier een dergelijk voertuig te vinden was", klinkt het bij de man. "Afgelopen nacht moeten ze ook een paar keer voorbij zijn gereden."



Perfect in orde

Voor de eigenaar is de diefstal een drama. "Die auto was dan wel 15 jaar oud, hij was perfect in orde en ook gepersonaliseerd. Het voertuig is gekend en heeft zelfs nog op een Amerikaanse website gestaan."

Het slachtoffer schat dat zijn wagen hem zo'n 30.000 euro kostte. "Reken alle speciale onderdelen en onderhoud en zo", klinkt het nog.



Op camera

Het voertuig is een carbonzwarte BMW M3 uit 2002 met nummerplaat 1CQF 088. De wagen valt op door zijn wielen en de ronde 'angel eyes'-lichten. De eigenaar vraagt mensen die de wagen zien onmiddellijk contact met hem op te nemen via 0476/789153 of met de politie. De auto werd opgemerkt door een camera op de N50 Kortrijk-Doornik.