Twintigtal brieven in beek gedumpt: bpost start onderzoek

Wachten op factuur

Eén van de slachtoffers is Gunther Roobaert, die langs de Ninoofsesteenweg woont. "Ik ben er zeker van dat er brieven voor mij tussen zaten", zegt hij. "Ik wacht al enkele weken op de factuur van de watermaatschappij. Toen die maar niet kwam, heb ik zelf gebeld en kreeg ik een duplicaat opgestuurd. Maar het viel me op dat ik ook andere briefwisseling niet ontving." Gunther wil nu afwachten of er rekeningen te laat betaald werden door het incident met de gedumpte brieven. "Dan kan ik nog bekijken wat ik moet doen", zegt hij.



Bpost zit verveeld met de zaak en diende meteen klacht in bij de politie. "Via sociale media kregen we al snel foto's van de gedumpte brieven te zien", zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. "Onze diensten namen contact op met de man die de foto's postte, en meteen daarna hebben we de brieven opgehaald. Er werd ook al een onderzoek opgestart. Momenteel weten we dat het om een twintigtal brieven gaat, maar we weten nog niet wie ze gedumpt heeft." Wie als gevolg van de hele zaak een aanmaning voor pakweg een onbetaalde rekening in de bus krijgt, kan dat melden bij de politie. Dat wordt dan mee opgenomen in het dossier. (MEN)