Nog één keer genieten van dagje kust

Het geruis van de zee, het krijsen van de meeuwen, het waaien van de wind... De zee is een bijzonder inspirerende plek en de 49-jarige Bob wilde er ondanks zijn slepende ziekte toch nog een keer naartoe gaan. Dankzij de vzw Ambulance Wens België kwam die droom uit. "Ik heb altijd iets met de zee gehad. Het was een prachtige dag", vertelt Bob vanuit zijn bed in het Mariaziekenhuis van Overpelt. BIRGER VANDAEL

Ruim drie jaar geleden kwam de Nederlander Bob vaak in broodjeszaak 'Olijfje' in Hamont. Mustafa Gulbas - 'Musti' - was immers één van zijn betere vrienden. Hildegarde uit Hamont-Achel dronk altijd een koffietje in dezelfde bar. Tijdens de mars- en showwedstrijden, een volksfeest dat om de twee jaar rond Pinksteren wordt georganiseerd, ontmoetten de twee elkaar. Op 28 juli 2014 werden ze een koppeltje en genoten ze van de liefde voor elkaar en de mooie dingen des levens. Er leek geen vuiltje aan de lucht. In oktober ging het koppel nog samen op vakantie naar Turkije, maar een maand later kregen ze vreselijk nieuws. "Op 26 november moest Bob opgenomen worden in het ziekenhuis. Het was niet duidelijk wat er exact aan de hand was en men dacht een tijdje dat hij longkanker had. Uiteindelijk bleek het om huidkanker met uitzaaiingen in de hersenen te gaan. Nochtans werd er geen tumor gevonden, de kanker ontstond onderhuids", vertelt Hildegarde.



Vervolgens ging het allemaal erg snel. "Bob had last van bepaalde complicaties en de chemo sloeg niet aan. Nadat ik eerst bij mij thuis in Hamont-Achel voor Bob zorgde, belandde hij op de palliatieve eenheid in het Mariaziekenhuis. Men doet hier aan symptoombestrijding en comfortzorg. Men probeert om het voor Bob en mezelf zo aangenaam mogelijk te maken, zonder lichamelijke of psychische pijn, aldus Hildegarde.





Gelukkig was het bewolkt Bob had echter nog een laatste wens. Hij wilde de zee nog één keertje zien om te vieren dat hij drie jaar samen is met Hildegarde, de vrouw van zijn leven. De laatste wensen vervullen van ongeneeslijk zieke mensen die niet meer mobiel zijn, dat is wat de vzw Ambulance Wens België uit Diepenbeek tracht te doen. "We hadden er vaag eens van gehoord, maar dachten dat ze enkel met kinderen werkten. Dat bleek dus niet het geval en afgelopen dinsdag brachten ze de wens van Bob in vervulling. We moesten wel wachten op goedkeuring van de dokter. Gelukkig was het bewolkt aan zee, want Bob kan niet meer zo goed tegen het licht."





Kom soep met zicht op zee Bob werd in Overpelt opgehaald door een ziekenwagen van de vzw en samen met Hildegarde trok het gezelschap naar Nieuwpoort. Nadat hij goed was ingeduffeld, kon Bob de zalige zeelucht opsnuiven. "We hebben een wandeling gemaakt op de dijk en bezochten een pittoresk haventje. Bovendien gingen we eten op een locatie waar Bob prachtig uitzicht op de zee had. Hij genoot er nog van een lekkere tas soep", klinkt het bij Hildegarde, terwijl ze de hand van haar partner vasthoudt.