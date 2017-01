21 runderen sterven door ondervoeding (Dierenarts kan gelukkig wel 20 andere koeien redden)

De oude boerderij waar een deel van de verwaarloosde dieren werden gevonden. - Baert Marc

Nietsvermoedend stapten agenten van de lokale politiezone Druivenstreek dinsdag binnen op de boerderij in de Rameistraat. Buren hadden geklaagd over de staat van een vervallen zijgevel van de boerderij. Die was in zulke slechte staat dat hij dreigde in te storten. Toen de agenten de situatie van dichtbij gingen bekijken, stuitten ze op een veel groter probleem.



In de stallen achter de boerderij lagen zestien dode koeien tussen 22 andere, sterk ondervoede runderen, die in de stal waren vastgeketend. Er was nergens water of voer aanwezig. Even later kreeg dierenarts Peter Hendrikx een verontrustend telefoontje. Hij haastte zich naar Overijse om te redden wat er nog te redden viel. Zijn mond viel open van verbazing toen hij het tafereel onder ogen kreeg. "Ik heb in mijn 25 jaar als dierenarts nog nooit zoiets gezien. Ik heb drie dieren ter plekke uit hun lijden moeten verlossen, zo zwak waren ze", getuigt hij.



De dieren werden mogelijk al weken, misschien zelfs maanden aan hun lot overgelaten in de stal. Maar er was niemand die iets vermoedde. De beesten, waaronder ook kalfjes van 1 jaar, stonden in de stal en waren dus niet zichtbaar voor buitenstaanders. "Normaal gesproken verspreiden ontbindende runderlijken een sterke geur. Maar dat was hier niet het geval. De dieren waren zo ernstig uitgedroogd dat er geen gasvorming optrad. In plaats daarvan zijn de kadavers gemummificeerd. Daar ruik je niets van", legt de dierenarts uit.



De 22 koeien die nog in leven waren zijn overgeplaatst naar een andere boerderij in Vossem. Ze waren immers niet sterk genoeg om verdere afstanden te reizen, dus zijn ze in de buurt ondergebracht. "Vandaag (gisteren, red.) heb ik nog twee koeien laten inslapen. De dieren waren er te slecht aan toe om nog aan te sterken."