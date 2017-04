"Die draad moet illegalen tegenhouden? Zelfs op mijn 70ste kruip ik erover!"

Burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) is bezorgd over de heropeningsplannen van de E40-snelwegparking in Westkerke. "Van de beloofde structurele aanpassingen lijkt niets in huis te komen. Zelfs op mijn 70ste kruip ik over de nieuwe omheining, dus vluchtelingen zeker", zegt de burgemeester. "Bovendien is er plaats voor maximaal 40 vrachtwagens. Zou Westkerke niet de enige 'overnachtingsparking' worden? Het wordt alvast drummen." BART BOTERMAN

Burgemeester Ignace Dereeper op de snelwegparking in Westkerke. Achteraan kan je de omheining zien, die de vluchtelingen moet tegenhouden om de parking te betreden. - Benny Proot Midden januari kondigde het kabinet van mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) grootse plannen aan. De snelwegparking van Westkerke, in juni 2014 gesloten wegens de vluchtelingenproblematiek, zou eind april heropenen. "Eens de parking weer open is, wordt het tankstation van Jabbeke 's nachts gesloten. Overnachten kan dan enkel nog in Westkerke", klonk het. Als vrachtwagenchauffeur de nacht doorbrengen in Mannekensvere kan op dit moment al niet meer. "Er komt een omheining en de parking wordt uitgerust met ANPR-camera's", stelde het kabinet de bevolking en het lokaal bestuur gerust.





Nauwelijks aanpassingen Maar de burgemeester van Oudenburg is er allerminst gerust in. "Het is bijna eind april en van structurele aanpassingen zie of hoor ik niets. Toen de parking werd gesloten, beloofden de bevoegde instanties heel wat aanpassingen door te voeren, alvorens de parking ooit te heropenen. Maar van een sanitair blok, meertalige borden, camerabeveiliging en een ondoordringbare omheining merk ik niets", aldus Dereeper. Intussen is de nieuwe omheining wel al voor de helft geplaatst. "Maar zelfs op mijn 70ste geraak ik daar nog over, dus kunnen vluchtelingen dat zeker. Lukt hen dat niet, dan wandelen ze gewoon tot waar de omheining stopt of steken ze de autosnelweg over. Mensensmokkelaars houden geen rekening met gevaar", gaat Dereeper verder. Hij ijvert ook voor real time-bewakingscamera's. "Die ANPR-camera's, waar overigens nog niets van te merken is, zijn een maat voor niets. Mensensmokkelaars zullen vluchtelingen wat verderop droppen, zodat hun nummerplaat niet in beeld komt."





Te weinig plaatsen Voor de parking in Westkerke gesloten werd, ontbraken ook toiletten op de site.



"En deden vrachtwagenchauffeurs uit noodzaak hun behoefte naast de elektriciteitscabine. Op 10 meter was de stank al niet meer te harden. De parking moet proper zijn, maar van een aanbesteding heb ik als voorzitter van de politiezone Kouter alleszins nog niets vernomen. Ook van die meertalige infoborden en een onderhoudsplan heb ik evenmin iets vernomen. Tot slot heb ik mijn bedenkingen bij het aantal parkeerplaatsen, namelijk maximaal een 40-tal. Dat is veel te weinig, gezien de parking in Jabbeke 's nachts sluit en alle overnachtende chauffeurs naar Westkerke verwezen zullen worden. Het wordt alvast onmogelijk om alle beloftes in twee weken te realiseren", besluit Dereeper. Hij vreest voor een aanzuigeffect van vluchtelingen, met gepaarde overlast voor buurtbewoners.