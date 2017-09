Vrouw na 17 uur gered uit beek

Zeventien uur heeft een vrouw in de Kouterstraat in Welden om hulp geschreeuwd, tot ze gisteren door een koppel uit Huise werd opgemerkt en door de brandweer van Oudenaarde werd bevrijd. De vrouw was dinsdagavond met haar motorfiets van de weg geraakt en kwam onder de brug terecht. Daar kon niemand haar zien. RONNY DE COSTER

De motorfiets die de vrouw in de gracht deed belanden. - Ronny De Coster "We waren hier aan het wandelen, toen we hulpgeroep hoorden", vertellen Ernest Vindevogel en zijn echtgenote Monique Bauters uit Huise. "We keken eerst wat verbaasd rond, want we konden niemand zien. Uiteindelijk bleek het geschreeuw van onder de brug over de beek te komen. Daar zagen we een vrouw in het water liggen naast een motorfiets.





Ernest Vindevogel en Monique Bauters ontdekten de onfortuinlijke dame. - Ronny De Coster Verpleegster "We durfden haar niet aanraken uit vrees verkeerd te handelen, maar begonnen met haar te praten. Ze was helemaal verzwakt, kloeg dat ze overal pijn had en ze was duidelijk ook onderkoeld. De vrouw stamelde dat ze daar al lag van gisterenavond. Ze schatte dat ze rond halftien de bocht had gemist om over de brug te rijden en zo in het water terecht was gekomen", vertelt Ernest.



"We zijn dan snel terug de straat opgelopen en hadden het geluk dat er net een auto aankwam. De bestuurster was een verpleegster.