Vrouw in tuin getroffen door verdwaalde kogel

Julie Van de Velde (39) uit de Esstraat in Oudenaarde werd het slachtoffer van een wel héél merkwaardig schietincident. "Ik was met mijn man in de tuin, toen ik plots een immense pijn voelde in mijn rechterbeen. Pas in het ziekenhuis wisten we wat er aan de hand was: er stak een .22 kogel in mijn been. Vraag is alleen: vanwaar kwam die en wie heeft hem afgeschoten?", vertelt de moeder van drie kinderen beduusd.

De feiten speelden zich zondagavond af in de tuin achter de woning waar Julie samen met haar man en drie kinderen van vijf, tien en twaalf jaar wonen.



"Ineens had ik het gevoel alsof ik een spierscheur had. De pijn werd echter zo fel, dat ik niet meer op mijn benen kon staan en zelfs bijna het bewustzijn verloor", begint Julie te vertellen.



Haar man belde de huisarts van wacht en ook die stond eerst voor een raadsel. "Er was een wonde en die was ook aan het bloeden, maar ik kon me niet herinneren dat ik ergens was tegenaan gebotst of zo. Pas toen de dokter merkte dat er een gaatje zat in mijn short, die ik intussen al had uitgetrokken en aan de kant gelegd, dacht hij dat er misschien wel sprake kon zijn van een kogel. Daarom ben ik naar het ziekenhuis gebracht. Daar werden een echo en ook röntgenfoto's gemaakt. En toen was het wel enorm schrikken: het bleek dat een kogel van wel twee centimeter lang zich door mijn bovenbeen had geboord. Het projectiel zat een tiental centimeter diep. In het ziekenhuis is de kogel dan verwijderd", vertelt Julie.