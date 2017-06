Visser in elkaar geslagen aan Donkvijver

Hersenschudding

"Uiteindelijk zijn ze me alle zes beginnen schoppen en slaan. Ik maakte me zo klein mogelijk om me te beschermen, maar heb kneuzingen over mijn hele lichaam. Ik heb een hersenschudding, aan mijn oog is er een bloeduitstorting en twee tanden zijn gebroken. De tandarts voorspelt een kost van meer dan 2.000 euro", schetst Ken de opgelopen lichamelijke schade. Uit schrik verschijnt hij liever niet met zijn foto in de krant.De politie heeft twee van de verdachten al geïdentificeerd."We zijn zeer waakzaam voor de ontwikkeling die aan de Donkvijver bezig is", zegt Joost Duhamel, hoofd van de politiezone Vlaamse Ardennen. "De Donk is als recreatiegebied volop in ontwikkeling. We krijgen daar dus almaar meer bezoekers en we moeten ook duidelijk aflijnen wat kan en niet. We zijn vastberaden om mogelijke problemen proactief aan te pakken. Samen met de stad zijn we bij de politie volop bezig om hiervoor een plan uit te werken", zegt Duhamel.



Ook Hendrik Vandemarliere van sportorganisator The Outsider bevestigt de stijgende problematiek. "De Donk is een gebied voor zachte recreatie. We moeten erover waken dat het zo blijft. Want 's avonds laat en zelfs 's nachts dwaalt hier volk rond dat niet met die bedoeling naar de Donk komt. Stad en politie zijn gelukkig wel alert. We zaten deze week nog rond de tafel om samen te bekijken hoe we die overlast kunnen kanaliseren en indijken. De zaken worden door het stadsbestuur duidelijk niet op hun beloop gelaten", besluit Vandemarliere.