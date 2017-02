Valse flitspaal mag voorlopig blijven

In de buurt werd best wel positief gereageerd om de plaatsing van de valse flitskast, omdat ze kennelijk toch flink wat chauffeurs op de rem doet staan. "Van mij mag die flitspaal hier best wel blijven staan", getuigde een bewoonster gisteren in de krant. Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) twijfelde zondag nog of de paal niet op openbaar domein stond en wel kon blijven.



"We hebben dit onderzocht en weten nu dat de paal niet 'in overtreding' is. Ze staat vlak tegen de afsluiting tussen het trottoir en het speelpleintje, dat door de stad wel werd aangelegd en ook wordt onderhouden. Dat terrein is eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij 'De Vlaamse Ardennen'. Het is dus aan haar om te beslissen of die paal er mag blijven. Als stad zouden we ze kunnen verbieden mocht ze hinderlijk of gevaarlijk zijn, maar dat is niet het geval. Wij gaan ze dus zeker niet weghalen", zegt de burgemeester.