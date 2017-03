Opbouw Vlaanderens Mooiste start vroeger dan ooit

In Kwaremont zijn tentenbouwers langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen gestart met de plaatsing van de eerste viptenten. Dat is vroeger dan ooit. Oudenaarde wacht nog even, maar zegt te zullen uitpakken met het grootste scherm langs het parcours. Dat krijgt een plek in een nieuw publieksdorp aan de aankomst.

Op de terreinen boven de Kwaremont, waar Flanders Classics op 2 april een paar duizend vips ontvangt, arriveerde gisteren de eerste vrachtwagen met metalen rijplaten waarover tentenbouwers de komende dagen materiaal aanvoeren. De opbouw op de Kwaremont start er dit jaar ruim één week vroeger in vergelijking met vorig jaar. In Oudenaarde, waar de Ronde arriveert, nemen ze nog even de tijd. Hier en daar duiken al spandoeken op, maar met de opbouw aan de aankomst starten ze pas op 23 maart. "Aan de aankomstzone wordt in samenwerking met Flanders Classics een volledig nieuw publieksdorp neergepoot", kondigt Cedric Janssens aan. Hij coördineert samen met Eva Roels van de dienst Toerisme alle Ronde-activiteiten in de stad. "De wielerliefhebbers zullen er het koersverloop kunnen volgen op een reuzenscherm van maar liefst 56 vierkante meter groot. Nergens anders zal een groter scherm staan dan hier", maakt hij zich sterk. "Uiteraard worden ook drankstandjes en eetkraampjes voorzien. Het dorp zal trouwens volledig ingekleed worden in het Rondethema, met onder andere foto's van renners. En ook de kinderen worden niet vergeten. Voor hen worden verschillende springkastelen voorzien."

Selfie met renners

De Markt in Oudenaarde wordt momenteel heraangelegd, maar er wordt voor gezorgd dat de renners er toch kunnen voorbijrijden. "Via de Hoogstraat bereiken ze de Markt om daarna het centrum te verlaten via de Matthijs Casteleinstraat", legt Cedric uit. "Na hun doortocht zullen daar ook de rennersbussen worden geparkeerd. Net zoals dat op de Markt het geval was, zal iedereen er vrij kunnen rondlopen en misschien wel een handtekening of foto versieren van zijn of haar favoriete wielrenner."



Wie de Ronde nog wil beleven als vip, zal zich wel moeten haasten. De vele arrangementen verkopen ook dit jaar als zoete broodjes. "Al waren we een paar weken geleden toch wel wat ongerust", zegt Sébastien Wellen van NC&P die een viptent neerpoot langs de Oude Kwaremont. "De verkoop verliep namelijk niet zoals andere jaren. Verschillende mensen lieten ons weten dat ze opnieuw naar de Muur in Geraardsbergen trekken, nu die opnieuw werd opgenomen in het parcours. Intussen is de verkoop echter op gang geschoten en is die vergelijkbaar met de voorbije jaren."