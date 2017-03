Nooit gekookt, nu in Komen Eten

Haar grootste hobby? Paardrijden. En zeker niet koken. En toch: dinsdag kun je Eline Van Impe (21) uit Everbeek aan het werk zien op VIER in het programma Komen Eten. "Voor de sfeer en gezelligheid. Niemand had gelukkig last van maagklachten."

Eline Van Impe uit Everbeek is geen doorsnee deelneemster van het VIER-programma Komen Eten. "Ik kook zo goed als nooit. Ik woon nog thuis en daar is het mama die kookt. En als zij er niet is, ga ik gewoon ook vaak iets eten op restaurant. Koken doe ik eigenlijk niet zo graag. Waarom ik dan deelneem aan Komen Eten? Om nieuwe mensen te leren kennen. En ik hou wel van een feestje", glimlacht ze. De landelijke villa waarin ze met haar mama en haar zus woont, leent zich daar perfect toe. Eline doet met haar paard Bardolino aan cross en jumping en legt de lat steeds hoger voor zichzelf, zowel letterlijk als figuurlijk. "Als studente vastgoed wil ik later een eigen vastgoedkantoor én rijschool opstarten."



De 21-jarige schotelde haar gasten een voorgerecht op basis van rijst en zalm voor, gevolgd door kalfslapjes met gestoofde peren en gebakken patatjes. "Ik vond het zelf bijzonder geslaagd en er had ook niemand last van maagklachten", giert ze het uit. Toch verliep niet alles vlekkeloos. "Mijn gasten wilden hun rodeo skills een keer testen op een koe die ze gespot hadden op de weide van de buren. Een van de kandidaten kreeg echter een elektrische shock door de omheining. We zijn dan maar de jacuzzi ingedoken met een glas champagne. De sfeer en gezelligheid zat alvast goed." (TVR)