Het zwembad dat slechts één dag 'ZWOU' heette

ZWOU, de naam voor het nieuwe zwembad in Oudenaarde, is na één dag alweer afgevoerd. ZWOU werd meteen op heel wat hoongelach onthaald. "We hebben de boodschap begrepen en kijken samen met het schepencollege hoe we dit aanpakken. Bedankt voor jullie eerlijke en vaak grappige reacties", liet het stadsbestuur gisterenvoormiddag weten.

Met veel trots kondigde het stadsbestuur van Oudenaarde dinsdag de naam van het nieuwe zwembad, dat eind april de deuren opent, aan. "Uit meer dan 330 ingezonden suggesties, koos het college van Burgemeester en Schepenen uiteindelijk 'ZWOU' als naam voor het nieuwe zwembad. ZWOU staat voor ZWembad OUdenaarde en sluit aan bij de keuze om eenvoudige afkortingen te gebruiken", liet het stadsbestuur toen weten. Maar de naam was nog maar amper onthuld of het regende al negatieve reacties. De Jongsocialisten maakten zelfs enkele grappige persiflages over de nieuwe naam. "Ze krijgen meer dan 300 suggesties binnen en dan kiezen ze ZWOU", reageren ze op hun Facebookpagina. Ook nadat het stadsbestuur besliste om de naam af te voeren, hadden de Jongsocialisten nog een grappige opmerking aan het adres van het stadsbestuur. "Drie dagen na de Ronde is de kater eindelijk uitgewerkt. Het schepencollege gaat op zoek naar een nieuwe naam voor het zwembad", grappen ze.

Wat nu de naam van het nieuwe zwembad wordt, maakt de stad maandag bekend. - Frank Eeckhout

"Best vreemde naam"

Volgens sportschepen Peter Simoens (Open Vld) zouden de inwoners wel wennen aan de naam. "Eens ze het nieuwe zwembad gezien zullen hebben, valt de kritiek op de naam wel weg", merkte hij dinsdag op. Maar zover komt het dus niet, want ZWOU verhuist naar de prullenmand.



Ondanks de commotie vielen heel wat zwemmers gisteren uit de lucht. "ZWOU? Ja, best wel een vreemde naam voor een zwembad. Maar ze gaan die naam afvoeren? Misschien best, want echt goed klinkt het toch niet", reageren Elsie en Carine uit Etikhove. Een ouder koppel dat het zwembad binnenkomt, fronst de wenkbrauwen als we hen de nieuwe naam zeggen. We moeten die wel tot drie keer toe herhalen voor ze het echt begrepen hebben. "Wat is dat voor iets raar. Dat ze er gewoon 'zwembad' van maken, want wij zeggen ook altijd dat we naar het zwembad gaan. Dat is voor iedereen gemakkelijk", zegt de vrouw.