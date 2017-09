Gedaan met lelijke verkiezingsborden

Wim Merchie (CD&V). - Ronny De Coster

Vooral bij gemeenteraadsverkiezingen, waarbij je in Oudenaarde toch met een 150 à 200 kandidaten zit, leidt het gebruik van dit verkiezingsmateriaal tot een wildgroei aan verzakte borden en verbleekte, deels afgeregende affiches die het globale stadsbeeld letterlijk vervuilen. Ik denk dat veel mensen daar veel meer ergernis dan plezier aan beleven", zegt CD&V-raadslid Wim Merchie.



"Politici moeten toch ook een beetje het goeie voorbeeld geven als het op duurzaamheid aankomt. We kunnen wel allerlei convenanten en voorstellen ondertekenen voor meer duurzaamheid, maar dan gaat het ook niet meer op dat wij het landschap vol blijven zetten met verkiezingsborden. Onze ecologische voetafdruk mag best wel een beetje kleiner", vindt hij.



"Verkiezingsaffiches zijn niet meer van deze tijd. Er bestaan tegenwoordig toch wel milieuvriendelijker communicatievormen om je boodschap over te brengen", bedenkt Merchie die



volgende week naar de gemeenteraad stapt met een voorstel om alle verkiezingsaffiches op Oudenaards grondgebied te verbieden.



"Ik ben het idee zeer genegen, maar dan moet het een regel worden, waaraan iedereen zich houdt", reageert Kristof Meerschaut (N-VA). Ook hij gelooft niet meer in de kracht van de affiche. "Ik heb bij de vorige verkiezingen ondervonden dat het niet de affiches zijn die het verschil maken. Sociale media en andere kanalen zijn vaak efficiënter", meent Meerschaut.



"Zeer goed idee. Ik was eigenlijk van plan om dat zelf voor te stellen", zegt sp.a'er Maarten Blondeel. "Het is opmerkelijk dat iemand van een grote meerderheidspartij met heel veel verkiezingsborden dit voorstelt. Verkiezingsaffiches kosten enorm veel tijd, energie en geld. Het is ook bijna een wedstrijd geworden waarbij het gaat over het om ter meest borden. Maar wat brengt het op. We kunnen ons focussen om het inhoudelijke in debatten te organiseren. Ik zal het voorstel voor een verbod steunen", weet Blondeel al.