Camera ontmaskert 73-jarige buurvrouw als vandaal

Geen tiener die uit verveling vandalenstreken uithaalt, maar een dame van 73 jaar blijkt aan de Katsijnenhoek in Brakel al maanden aan gang met het bekrassen van de auto van haar buur. Dat heeft het slachtoffer zelf ontdekt nadat hij ten einde raad een bewakingscamera had geplaatst. RONNY DE COSTER

Ronny De Coster Op de beelden die de camera maakte, is te zien hoe geniepig de dame tewerk gaat. Ze wandelt langzaam vlak naast de auto en kijk niet eens opzij. Zonder te vertragen, steekt ze haar linkerarm uit en krast ze -vermoedelijk met een sleutel- in het koetswerk van de wagen. En dan stapt de vrouw gewoon aan hetzelfde tempo verder.



"Dit spelletje was al maanden bezig. De eerste kras kwam er in maart. Daarna kwamen er almaar meer. Heel de auto is al gevandaliseerd", toont Björn. "Toch wel straf, dat wij een dame van 73 jaar hier ontmaskeren als de vandaal van de straat", bedenkt Björn. Al geeft hij toe: "Ik ben niet verrast. Wij vermoedden al lang wie het op ons gemunt had", bekent Björn.





Ronny De Coster Volkse buurt De Kastijnenhoek, een doodlopende zijstraat van de Tenbossestraat, is een volkse buurt waar de bewuste dame en volgens Björn vooral haar nieuwe vriend het flink bont maken. "We zijn niet de enigen die met hen in ruzie liggen", zucht Björn.





Ronny De Coster Stomdronken "Ik kreeg het al een paar keer aan de stok met die man, een gepensioneerde postbode die hier geregeld stomdronken door de straat waggelt. De man zet dan altijd en brutale bek op. Vrouwen moeten hier allerlei denigrerende en seksistische opmerkingen ondergaan. Ik zie dames soms de smalle straat oversteken om hem te ontwijken als ze zien dat hij eraan komt. Zo heeft hij ook mijn vriendin en zelfs haar vijfjarige dochtertje al meermaals schunnige praat toegeroepen", getuigt Björn.



Omdat dat hem te veel werd, sprak hij de vriendin van de gewezen postman aan. Of ze haar vriend toch eens wou vragen om op te houden met zijn respectloze opmerkingen, suggereerde Björn. Maar dat viel in slechte aarde: de Katsijnenhoek was er plots een burenruzie rijker.



En die lijkt nu haar opmerkelijke hoogtepunt te hebben bereikt.