"Wie en waarom? Daarvan lig ik wakker"

"'s Nachts om drie uur schiet ik nog altijd wakker. Dat was het tijdstip van de aanslag op ons gezin die zaterdagnacht. 's Nachts een huis in brand steken, waarin vijf mensen slapen, dat is meervoudige moordpoging", huivert Nicky Vandewattijne. Vier maanden later loopt de dader nog vrij rond. "Dat is een angstwekkende gedachte." RONNY DE COSTER

rv Zondagochtend 13 augustus. In hun huis aan de Wijmierstraat in Maarkedal worden Nicky Vandewattijne, haar man en de kinderen, een tweeling van dertien en een meisje van vijf jaar, uit hun slaap gerukt door een enorme knal. Inbrekers, denken ze. Maar het kan nòg erger, zo blijkt als Nicky en haar man hun slaapkamerdeur openen: er is brand en het huis zit helemaal onder de rook. Ze hollen naar de slaapkamers van de kinderen om hen uit bed te halen. Ze willen langs de voordeur naar buiten, maar die staat in brand. Uiteindelijk ontkomen ze via de tuin.



De schade is groot. De voordeur van het huis is helemaal vernield. Ook het kamertje van het toilet, dat zich aan de straatkant bevindt, is uitgebrand. De hal van de woning is zwartgeblakerd en het hele huis heeft rookschade opgelopen.



"Het was meteen duidelijk, dat het om brandstichting ging. Alleen blijft de vraag: wie heeft dit gedaan en waarom? Waren wij een toevallig slachtoffer of een bewust uitgekozen doelwit? Wie 's nachts een huis in brand steekt waarin vijf mensen slapen, is volgens mij toch wel schuldig aan meervoudige moordpoging. Waren wij niet gewekt door de knal van stukspringend glas, dan hadden we die aanslag misschien niet overleefd", huivert Nicky.





Trauma "Ik heb hier echt een trauma aan overgehouden. Ik slaap slecht. Bij het minste gerucht schrik ik wakker. Ik ben in behandeling bij een psycholoog. Ons dochtertje van vijf is zo bang, dat ze niet meer alleen naar het toilet durft. Zij is gelukkig op school wel heel goed opgevangen geweest. Maar wij leiden geen normaal leven meer", vertelt Nicky.



Naar het huis aan de Wijmierstraat is ze met haar gezin nooit meer teruggekeerd. "We zijn nog hetzelfde weekend ingetrokken bij mijn mama in Oudenaarde. We waren aan het bouwen en de aannemer heeft hemel en aarde verzet om onze woning veel sneller dan gepland klaar te krijgen. In september zijn we verhuisd. Onze nieuwe woning is nu super beveiligd. We hebben overal beveiligingscamera's laten hangen en er staat een groot hek, zodat niemand zomaar bij de voordeur geraakt", zegt Nicky.



Ze wil niet dat we foto's maken waar ze nu woont. Nicky ontvangt ons in het kantoor van het artiestenbureau dat ze samen met haar vader Patrick runt. Ook hier geraak je niet binnen zonder dat Nicky je door de videofoon heeft gezien en gehoord.



"Ik ben voortdurend op mijn hoede. Ook bij optredens heb ik schrik gekregen", vertelt Nicky, die met sommige artiesten wel eens mee op het podium staat als accordeonist. "Ik denk altijd, dat er iemand in de zaal is, die me zou kunnen aanvallen. Het is heel moeilijk om die schrik van mij af te zetten. Ik vrees dat dit blijft duren tot de politie de dader(s) heeft gevat. Maar dat blijkt nog lang niet het geval te zijn. Ik bel geregeld en ze zijn altijd heel vriendelijk, maar meer dan 'We zijn ermee bezig' zeggen ze niet.